Subió en Colombia la cifra de medicamentos desabastecidos, en riesgo de desabastecimiento y en monitorización, aunque también lo hizo el número de los no desabastecidos. Así lo refleja el último listado de abastecimiento y desabastecimiento publicado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Según esa lista, para octubre hubo 34 medicamentos desabastecidos, de los cuales 18 fueron incluidos en el listado de medicamentos vitales no disponibles. Es decir, aquellos que son indispensables e irremplazables para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente. Además, según el decreto 0481 de 2004, son los que “por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización, no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes”.

A ojo de buen cubero, en esas 34 medicinas desabastecidas están incluidas algunas para el tratamiento de pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), con anorexia o pérdida involuntaria de peso, con herpes, con varios tipos de cáncer y hasta para las mujeres que no producen óvulos y buscan quedar embarazadas.