Informe advierte que deudas de EPS ($40 billones) casi duplican sus activos ($21 billones)

La situación financiera de las entidades promotoras de salud (EPS) continúa deteriorándose y preocupando al sector en un momento de cambio de paradigma en el Gobierno. El último análisis del centro de pensamiento Así Vamos en Salud revela que, a junio de 2026, las 23 aseguradoras con información financiera disponible acumularon activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones, dejando un déficit patrimonial conjunto de $18,7 billones. El informe —elaborado con base en la información reportada ante la Superintendencia de Salud durante los primeros semestres de 2022 a 2026— evidencia que las obligaciones de las EPS están creciendo a un ritmo considerablemente superior al de sus recursos. Mientras los activos aumentaron 20 % frente a junio de 2025, los pasivos lo hicieron en 36 %. Le puede interesar: Sigue cambio de agentes en EPS intervenidas: nombran a nueva encargada de Asmet Salud. El desequilibrio se profundizó en apenas un año. El déficit patrimonial pasó de $11,5 billones en junio de 2025 a $18,7 billones en junio de 2026, un incremento nominal cercano al 63 %. De las 23 EPS, 15 tienen patrimonio negativo y solo ocho presentan resultados positivos. Entre las entidades con mayores pérdidas patrimoniales se encuentran Coosalud (intervenida en el Gobierno Petro), con cerca de $4,2 billones; Famisanar (también intervenida en el Gobierno Petro), con $3,1 billones; Sanitas (intervenida en el Gobierno Petro entre abril de 2024 y junio de 2025), con $3,05 billones; Emssanar (intervenida en el Gobierno Duque), con $2,1 billones, y Savia Salud (intervenida en el Gobierno Petro entre junio de 2023 y abril de 2026), con $1,6 billones. Estas cinco entidades concentran el 72 % del total correspondiente a las EPS con patrimonio negativo.

Vale anotar que las intervenciones a Sanitas y Savia Salud se cayeron en su momento por órdenes judiciales. La situación también es crítica entre las entidades intervenidas. Según el análisis, este grupo acumula un déficit patrimonial de $12,78 billones en el primer semestre de 2026. El aumento de sus pasivos y la profundización del patrimonio negativo sugieren que las medidas de intervención adoptadas hasta ahora no han conseguido revertir el desequilibrio financiero.

Las cuentas por pagar siguen creciendo

Uno de los principales focos de preocupación está en las cuentas por pagar. Estas pasaron de $10,97 billones en junio de 2022 a $19 billones en junio de 2026, prácticamente duplicándose en cuatro años. Solo entre 2025 y 2026 crecieron cerca de 39 %. Las cuentas por pagar representan actualmente el 47 % de los pasivos de las EPS, mientras que las provisiones suman $20,4 billones y equivalen al 51 %. En conjunto, ambos rubros concentran el 98 % de las obligaciones reportadas. Así Vamos en Salud plantea la necesidad de determinar con mayor precisión quiénes son los acreedores de esos $19 billones, debido al posible impacto de esta situación sobre hospitales, clínicas, proveedores y otros actores del sistema de salud.

Al mismo tiempo, las cuentas por cobrar alcanzaron $10,81 billones, cerca de la mitad de los activos de las EPS. Antes de descontar $2,3 billones correspondientes al deterioro reconocido, el valor asciende a $13,17 billones. De esta suma, $7,9 billones corresponden a deudores del sistema de salud y $4,9 billones a anticipos, lo que evidencia que una proporción importante de los activos depende de recursos aún pendientes de recuperación.

Así fueron las pérdidas operacionales y la ausencia de Nueva EPS

El deterioro también se refleja en la operación. Las EPS han registrado resultados operacionales negativos en todos los periodos analizados. La pérdida pasó de $1,27 billones en 2022 a $3,10 billones en 2026, mientras que la pérdida final del ejercicio alcanzó $1,68 billones durante el primer semestre de este año.

La siniestralidad global llegó además al 104 %, es decir, los costos asociados a la atención en salud superan los ingresos operacionales. En las EPS intervenidas, el indicador asciende al 111 %.

El panorama podría ser aún más complejo debido a la ausencia de Nueva EPS en los reportes analizados desde 2024. Según cifras publicadas recientemente por la propia entidad, habría registrado un patrimonio negativo de $11,9 billones y pérdidas operacionales de $6,5 billones en 2023 y $4,8 billones en 2024. Aunque estos datos no hacen parte del consolidado del informe, su magnitud plantea interrogantes sobre el verdadero tamaño de la crisis financiera del aseguramiento en salud. Para Así Vamos en Salud, el escenario exige medidas oportunas de estabilización, mayor transparencia en la información financiera y un seguimiento riguroso que permita contener el deterioro y proteger la continuidad de la atención para los usuarios. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es la situación financiera de las EPS en Colombia en 2026? La situación financiera de las EPS se deterioró en 2026: 23 aseguradoras reportaron activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones, con un déficit patrimonial conjunto de $18,7 billones. Quince entidades registraron patrimonio negativo. ¿Por qué las EPS en Colombia tienen un déficit patrimonial de $18,7 billones? El déficit patrimonial de las EPS se explica principalmente por el crecimiento de los pasivos, las cuentas por pagar y las pérdidas operacionales. Entre junio de 2025 y junio de 2026, los pasivos aumentaron 36 %, frente a un crecimiento de 20 % de los activos. ¿Cuáles son las EPS más endeudadas de Colombia y cuánto deben? Entre las EPS con mayores pérdidas patrimoniales están Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Savia Salud. Estas cinco entidades concentran alrededor del 72 % del déficit correspondiente a las aseguradoras con patrimonio negativo, según el análisis disponible a junio de 2026. ¿Cómo puede afectar la crisis financiera de las EPS a los usuarios y hospitales? La crisis financiera de las EPS puede afectar la capacidad de pago a hospitales, clínicas y proveedores, con posibles consecuencias sobre la prestación de servicios. El impacto dependerá de las medidas de estabilización, la recuperación de recursos y la evolución financiera de cada aseguradora.