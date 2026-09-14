Informe advierte que deudas de EPS ($40 billones) casi duplican sus activos ($21 billones)

La situación financiera de las entidades promotoras de salud (EPS) continúa deteriorándose y preocupando al sector en un momento de cambio de paradigma en el Gobierno. El último análisis del centro de pensamiento Así Vamos en Salud revela que, a junio de 2026, las 23 aseguradoras con información financiera disponible acumularon activos por $21,65 billones y pasivos por $40,35 billones, dejando un déficit patrimonial conjunto de $18,7 billones.
El informe —elaborado con base en la información reportada ante la Superintendencia de Salud durante los primeros semestres de 2022 a 2026— evidencia que las obligaciones de las EPS están creciendo a un ritmo considerablemente superior al de sus recursos. Mientras los activos aumentaron 20 % frente a junio de 2025, los pasivos lo hicieron en 36 %.
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El desequilibrio se profundizó en apenas un año. El déficit patrimonial pasó de $11,5 billones en junio de 2025 a $18,7 billones en junio de 2026, un incremento nominal cercano al 63 %. De las 23 EPS, 15 tienen patrimonio negativo y solo ocho presentan resultados positivos.
Entre las entidades con mayores pérdidas patrimoniales se encuentran Coosalud (intervenida en el Gobierno Petro), con cerca de $4,2 billones; Famisanar (también intervenida en el Gobierno Petro), con $3,1 billones; Sanitas (intervenida en el Gobierno Petro entre abril de 2024 y junio de 2025), con $3,05 billones; Emssanar (intervenida en el Gobierno Duque), con $2,1 billones, y Savia Salud (intervenida en el Gobierno Petro entre junio de 2023 y abril de 2026), con $1,6 billones. Estas cinco entidades concentran el 72 % del total correspondiente a las EPS con patrimonio negativo.