“Una emergencia humanitaria”: gremio de farmacéuticas sobre la crisis de la Nueva EPS

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) lanzó un llamado urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y a los entes de control ante el acelerado deterioro financiero de la Nueva EPS. Según el gremio, esta situación está afectando de manera directa a millones de pacientes en el país, quienes enfrentan barreras para acceder a tratamientos y servicios de salud.
Le puede interesar: Nueva EPS, la más grande del país, no envió información para cálculo de la UPC 2026.
Según cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de esa EPS creció un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de $5,42 billones a $21,37 billones. Este incremento estuvo acompañado por un deterioro patrimonial, que pasó de un saldo positivo de $485.209 millones en 2022 a un déficit de $6,25 billones en marzo de 2025.
El ente de control calificó esta situación como una “inviabilidad estructural” al advertir que la aseguradora no cuenta con las condiciones financieras necesarias para garantizar su operación. Ante esto, Afidro señaló que este colapso va más allá de cifras contables y tiene consecuencias directas sobre la vida y la salud de los afiliados.