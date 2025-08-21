Sector farmacéutico alerta crisis financiera: este año tiene deudas de $4,3 billones

La crisis financiera sigue asfixiando al sistema de salud colombiano. Esta semana la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) publicó un estudio de cartera que evidencia el deterioro en sus cuentas que atraviesa la industria. Los hallazgos confirman que esta crisis repercute en todo el sistema, compromete su sostenibilidad y pone en riesgo la continuidad de tratamientos y procedimientos para millones de pacientes.
El informe —que fue realizado en alianza con la firma Sectorial— señala que la cartera (que son las cuentas por cobrar) de los afiliados de Afidro alcanzó los $4,6 billones a finales de 2024, lo que muestra un volumen significativo de la deuda. De este valor, el 76 % era cartera corriente (cuentas que están dentro del plazo de pago normal), $1 billón era vencida y más del 3,33 % contabilizaba más de 366 días (más de un año).
Así mismo, señala que la cartera con los gestores farmacéuticos fue de $3,1 billones y que, el 85,48% correspondía a tecnologías financiadas con la unidad de pago por capitación (28,66% vencida) y el 14,52% a las pagadas con presupuestos máximos (10,05% vencida).