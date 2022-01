La cartera de Salud también detalló que desde ahora, los sintomáticos que sean jóvenes, no tendrán la necesidad de realizarse la prueba covid porque sus síntomas ya son una “evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante ómicron”.

“Esas personas, a partir del primer síntoma, deben guardar aislamiento continuo de siete días. Ya no de 10 ni de 14, independientemente de su estado de vacunación ”, indicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Para el caso de las personas sintomáticas que tengan comorbilidades, los mayores de 60 años o los niños menores de tres años, deberán consultar a su EPS o IPS para que se les haga el respectivo seguimiento, de acuerdo con el criterio médico y, si es el caso, se realicen los exámenes que sean necesarios, para hacer ese seguimiento estricto de las personas dada su mayor riesgo de complicaciones.

En el caso de las personas asintomáticas que tuvieron contacto estrecho con casos sospechosos o positivos, la entidad señaló que no están obligadas a guardar aislamiento por siete días y tampoco deberán realizarse la prueba siempre y cuando se mantengan sin ningún síntoma y estén vacunadas completamente.

“Aunque por supuesto deben extremar las medidas básicas de bioseguridad como el uso de tapabocas y evitar visitar personas más vulnerables”, añadió el ministro.

No obstante, Ruiz aclaró que “si estas personas, que fueron contacto estrecho, no tienen esquema completo o no han sido vacunadas, deben inmediatamente guardar el aislamiento preventivo de siete días, para evitar ser fuente de contagio”.