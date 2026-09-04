Adres explicará cómo acceder a indemnización por incapacidad permanente, muerte o gastos funerarios por terremoto

La Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) informó que las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto podrían recibir un reconocimiento de hasta 750 salarios diarios mínimos legales vigentes. Así las cosas, con el valor de $58.300 por salario mínimo diario, ese monto alcanzaría $43’725.000, según las condiciones de cada caso. Para ello, la entidad contempla dos mecanismos de atención. El primero corresponde a las indemnizaciones y los gastos relacionados con los servicios funerarios de quienes perdieron la vida, además de los pagos destinados a personas que hayan quedado con una incapacidad permanente. Para acceder a esos recursos es necesaria una certificación emitida previamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la zona donde ocurrió el desastre. Le puede interesar: Sismo de magnitud 4,3 sacudió Chocó durante la madrugada de este jueves. El segundo mecanismo está relacionado directamente con la atención médica. En este caso, la Adres (entidad que maneja la plata del sistema de salud) reconoce los servicios de salud proporcionados a las personas afectadas, entre los que están la atención de urgencias, procedimientos quirúrgicos, hospitalización, rehabilitación y transporte hacia centros asistenciales.

En ese sentido, los familiares de las víctimas que consideren tener derecho a estos recursos pueden presentar sus solicitudes siguiendo las condiciones y documentos exigidos por la entidad. El trámite está disponible mediante una plataforma habilitada de manera permanente, a la que podrá acceder en este enlace. Y en este otro enlace puede ver la transmisión en vivo de la Adres en donde explicará qué pagará el Gobierno nacional a las víctimas del terremoto. La entidad detallará quiénes pueden solicitar el reconocimiento económico, qué documentación deben presentar y cuáles son los pasos que deben seguir para completar adecuadamente la solicitud.

El balance del terremoto, a casi un mes de ocurrir

Han pasado 21 días desde aquel fatídico terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió a Colombia, y el balance más reciente de las autoridades precisó que la cifra de afectados ahora ronda las 449.442 personas, que pertenecen a 225.024 familias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este lunes que el sismo, cuyo epicentro fue el municipio chocoano de San José del Palmar, dejó 331 muertos, 4.505 heridos y 136 ciudadanos que todavía siguen desaparecidos.

A la fecha han sido rescatadas 364 personas, en medio de una devastación que tocó a 497 municipios de 16 departamentos. También salvaron de los escombros a 2.976 animales y 2.874 fueron reportados como afectados. Los departamentos más afectados fueron Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío, y en ciudades capitales Quibdó, Cali y Pereira se llevaron la peor parte. En cuanto a la infraestructura, hay 406 centros de salud con averías, 4.268 sedes educativas, 5.524 salones comunitarios, 462 vías, 5 aeropuertos y 122 acueductos; así como 91 puentes vehiculares y 13 peatonales.

La suma de las viviendas colapsadas está en 646; hay 37.255 destruidas y 198.720 con daños. A esto hay que añadir 5.849 edificios dañados. El Gobierno sostiene el estimado de $30 billones de pesos para la reconstrucción, un monto al cual los empresarios y ciudadanos ya han aportado cerca de un billón, en un enorme esfuerzo de solidaridad. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto del 10 de agosto de 2026 fue el más potente en lo corrido del siglo XXI en el país. Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto dinero recibirán las víctimas del terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026? Las víctimas que cumplan los requisitos podrían recibir hasta $43.725.000, equivalentes a 750 salarios mínimos diarios de $58.300. El valor final depende del tipo de afectación y de las condiciones establecidas para cada caso por la ADRES. ¿Cómo funcionan las indemnizaciones de la ADRES para las víctimas del terremoto de 7,4 en Colombia? La ADRES contempla pagos por fallecimiento, gastos funerarios e incapacidad permanente, además del reconocimiento de servicios médicos. Para las indemnizaciones se requiere una certificación previa de la UNGRD que acredite la afectación ocasionada por el desastre. ¿Cómo solicitar una indemnización por el terremoto ante la ADRES y qué documentos se necesitan? La solicitud debe presentarse mediante la plataforma habilitada por la ADRES, cumpliendo los requisitos y documentos correspondientes. En los casos de indemnización, previamente debe existir la certificación de la UNGRD. La entidad también explica el procedimiento en sus jornadas informativas. ¿Qué daños dejó el terremoto de 7,4 ocurrido en San José del Palmar y cuánto costará la reconstrucción? El terremoto afectó a 497 municipios de 16 departamentos, con cientos de miles de personas damnificadas y daños en viviendas, vías, hospitales, escuelas y servicios públicos. El Gobierno estima que la reconstrucción requerirá alrededor de $30 billones, aunque el balance puede actualizarse.