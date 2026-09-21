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De la Espriella detalla plan de choque para el sistema de salud que incluye compra de cartera a EPS: “no es cheque en blanco”

De la Espriella dijo que se identificarán pacientes con medicamentos o procedimientos pendientes y anunció compra de cartera a 0 % de interés, con un año de periodo de gracia.

  • El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con su gabinete en Bogotá. FOTO: @ABDELAESPRIELLA
    El presidente Abelardo de la Espriella se reunió con su gabinete en Bogotá. FOTO: @ABDELAESPRIELLA
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luego de un consejo de ministros, el presidente Abelardo de la Espriella anunció lo que sería la primera fase del plan de choque para recuperar el sistema de salud.

El mandatario explicó que esta etapa estará enfocada en identificar a los pacientes que tienen medicamentos o procedimientos pendientes, con el propósito de destrabar su atención y hacer seguimiento hasta comprobar que efectivamente recibieron los servicios que necesitan.

Lea también: Así será el “plan de choque” para el sistema de salud que arrancaría este mes

Dijo que se han detectado más de un millón de usuarios (aproximadamente 1’069.196) con temas pendientes por resolver en cuanto a su salud, incluyendo pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, huérfanas y mujeres gestantes

Como parte del plan, De La Espriella anunció además un mecanismo extraordinario de compra de cartera a 0 % de interés y con un año de periodo de gracia.

En la práctica, esto significaría que el Gobierno adquiere las deudas acumuladas que las Entidades Promotoras de Salud tienen con clínicas, hospitales y proveedores, ofreciéndoles un alivio financiero sin cobrarles intereses por 12 meses; aunque no se conocen los detalles de esta medida.

“Esto no es un cheque en blanco para las EPS. No vamos a pagar dos veces una misma atención, ni a reconocer nuevamente servicios que ya hayan sido pagados”, aseguró el presidente.

Agregó que, como mecanismo de control, se instalará una mesa técnica compuesta por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y la ADRES para asegurar que los recursos se destinen efectivamente a las atenciones correspondientes.

¿Qué más viene para el sistema de salud?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado ver, en distintos escenarios, algunas de las medidas con las que pretende enfrentar la crisis que recibió del gobierno Petro.

Dentro de la primera fase también se contemplaría eliminar barreras administrativas consideradas “innecesarias”, como autorizaciones repetidas o la renovación frecuente de fórmulas médicas. A esto se sumaría la creación de una “Central Unificada de Quejas” para agilizar los reclamos y medidas relacionadas con el control de precios de medicamentos.

La viceministra de Protección Social, Marcela Brun, había anunciado que la primera fase del denominado “plan de choque” estaba prácticamente lista y que el Gobierno esperaba ponerla en marcha antes de terminar septiembre.

Durante el AFI Summit, organizado por Afidro la semana pasada, Brun explicó que la primera etapa priorizará a los pacientes con mayor riesgo para la vida, identificados mediante el análisis de datos y el trabajo conjunto con sociedades científicas, la Cuenta de Alto Costo y expertos.

La segunda fase estará dirigida a pacientes con riesgo de hospitalización o de presentar eventos agudos, mientras que la tercera se enfocará en quienes tienen medicamentos o citas médicas pendientes.

Para el consultor independiente en salud Ramón Abel Castaño, el Gobierno debería concentrar inicialmente el plan de choque en los “tratamientos interrumpidos que tengan riesgo de fallecimiento o de complicarse por ausencia de medicamentos”, con el fin de identificar a los pacientes que enfrentan mayores riesgos y garantizarles atención prioritaria. No obstante, reconoce la dificultad de la tarea porque “la lista es larga”.

Siga leyendo: ¿Qué pasará con las EPS? Mensajes cruzados entre De la Espriella y ministra de Salud despiertan inquietud

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Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué consiste el plan de choque de Abelardo de la Espriella para el sistema de salud?
El plan de choque busca atender de manera progresiva a los pacientes que tienen tratamientos, medicamentos o citas pendientes y priorizar los casos según el nivel de riesgo. El Gobierno también anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera a 0 % de interés y con un año de periodo de gracia para respaldar la estrategia.
¿Cuándo comenzará el plan de choque para la salud?
El Gobierno espera comenzar la implementación de la primera fase antes de finalizar septiembre de 2026. Esta etapa está prácticamente lista, según explicó la viceministra de Protección Social, Marcela Brun.
¿Qué pacientes serán priorizados en el plan de choque de salud?
La primera fase priorizará a los pacientes con mayor riesgo para la vida. Para identificarlos, el Ministerio de Salud trabaja con datos y con sociedades científicas, la Cuenta de Alto Costo y expertos. Posteriormente se atenderán pacientes con riesgo de hospitalización o de presentar eventos agudos y, en una tercera fase, quienes tengan medicamentos o citas pendientes.

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