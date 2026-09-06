“La vida es cambio”, Roy Barreras deja la política para dedicarse de lleno a la literatura

A través de un mensaje en su cuenta de X el médico, exsenador y excandidato presidencial Roy Barreras anunció que se retiraba de la política de manera definitiva.

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“La vida es cambio. Búsqueda permanente de sentido. De formas de servir o de ser útil. Hay otras formas. No más medicina; No más política! Los dejo descansar! Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que le dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor! Bienvenida la Literatura que espero dure otros 20 años”, escribió Barerreras en su cuenta de X.

Roy Leonardo Barreras Montealegre nació en Bogotá en 1963, pero creció en el Valle del Cauca. Se graduó de medicina en la Universidad Nacional de Colombia y ejerció la profesión durante 20 años. Mientras estudiaba trabajó como taxista y panadero.

Su carrera política inició en las juventudes galanistas del Nuevo Liberalismo. En 1992 se postuló al Concejo de Cali como candidato liberal independiente, en el año 2000 que se lanzó como candidato a la gobernación del Valle del Cauca con el aval del recién creado Partido Cambio Radical y con ese mismo aval llegó a la cámara de representantes en 2006.

En Cambio Radical militó hasta 2009, cuando fue expulsado del partido. Ese mismo año se unió al Partido de la U donde llegó a ser codirector y senador, pero fue expulsado en 2020. Desde 2014 se dedicó al proceso de paz que puso fin a 52 años de conflicto armado. En 2021 se vinculó a la coalición del Pacto Histórico. Durante el gobierno de Gustavo Petro, fue embajador en el Reino Unido.

Se lanzó como candidato presidencial por el ‘Frente por la vida’ en las pasadas elecciones, pero no alcanzó la segunda.

Ahora que se retira definitivamente de la política, ha dicho que se dedicará a la literatura. Incluso, en el mensaje que publicó en su cuenta de X, para dar la noticia, compartió también unas fotos de su grado de la Maestría de Literatura Creativa en la Universidad de Salamanca.

En el mensaje, Barrera hizo un pequeño resumen de su vida laboral. Contó que ejerció la medicina 20 años y que ahí exploró el cuerpo humano aliviando el dolor. Que luego estuvo otros 20 años en la política explorando el cuerpo social, intentando la paz y una sociedad más justa, y que ahora, a través de la literatura, buscará explorar el alma humana.

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“¿Qué es lo que nos hace distintos de las demás especies? Por qué seguimos siendo crueles y a la vez sublimes? ¿Por qué asesinos y también artistas? ¿Por qué matamos y amamos y oramos con la misma intensidad? Tenga esto claro: Todos tenemos hoy una única certeza: CARPE DIEM”, escribió Barreras para despedirse de la política y darle la bienvenida a esta nueva esta de su vida.

Aunque Roy Barreras no es del todo ajeno a la literatura. En medio de su carrera política, publicó varios libros entre los que se destacan: La hora de la autonomía, Ideario, Que la paz sea contigo, La fogata sin tiempo, El culo de Antanas, La paz: Dos versiones encontradas, Bailando con la muerte y Te llamaré Kennedy.