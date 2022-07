Habló de una reforma a la estructura y del diseño institucional. ¿Cuál es?

“Sería la quinta prioridad: el Ministerio de la Igualdad que plantea Francia Márquez, pero no conocemos su propuesta. Entiendo que es tan compleja que apenas se está estructurando”.

Se ha dicho que quiere juntar todo lo social, como el Ministerio del Trabajo y el ICBF...

“Sí, buscaría juntar toda el área social, pero no quiero anticiparme a opinar sobre una propuesta que no conozco. Lo que sí está claro es que la Vicepresidenta quiere actuar rápido y eso me parece noble”.

Tienen cinco prioridades. Sabiendo el tamaño de esas reformas, ¿cuántas en verdad pueden pasar?

“Todas. Se acabó la guachafita de trabajar dos días a la semana. Vamos a trabajar el doble, voy a dormir en el Congreso y he propuesto una receta jurídica que es un nuevo fast track”.

¿Cómo es eso del nuevo fast track?

“No es otra cosa que una receta jurídica, que combina normas constitucionales y legales que ya existen con decisión política. El artículo 150, el 138 y el 163 de la Constitución; el 191, el 119 de la ley quinta y la ley tercera”.

¿Que dicen qué?

“Los primeros nos permiten que las comisiones constitucionales permanentes, que son siete, trabajen de manera simultánea. Usaremos el mensaje de urgencia y de insistencia que permite que las sesiones sean conjuntas en las comisiones especializadas y habrá plenarias simultáneas”.

¿Pero la plenaria de la Cámara puede estar discutiendo la tributaria mientras el Senado la está debatiendo también?

“Claro, porque vamos a aplicar el artículo 150. Estudiaremos los artículos que ya estén aprobados y así nos evitamos la conciliación. Esa mecánica nos ahorra 15 días, y el paso anterior (plenarias simultáneas) un mes. Si además en lugar de sesionar dos días a la semana sesionamos cuatro, y en lugar de empezar en marzo empezamos en febrero, vamos a aprobar todas las reformas”.

¿En sus negociaciones está incluyendo al Centro Democrático?

“Los partidos de oposición tendrán todas las garantías en las comisiones, las segundas vicepresidencias y los debates que les corresponde. Yo necesito la voz de la senadora (María Fernanda) Cabal y del senador (Miguel) Uribe, porque es muy importante que haya opiniones críticas, aunque sean delirantes, para que haya oposición en Colombia”.

¿Habrá reforma a la Salud?

“Quiero ser la primera línea del cambio y, por eso, voy a escuchar la propuesta de la ministra Carolina Corcho. Conozco, como autor de la Ley Estatutaria, que el sistema de aseguramiento ha permitido una cobertura amplia de oferta de servicios, pero no de calidad necesariamente. Pero tiene problemas: la integración vertical que genera una posición dominante y, derivada de ella, la mezcla de aseguramiento con prestación de servicios que hace que se impongan las listas de medicamentos”.