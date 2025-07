En conversación con EL COLOMBIANO, el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir aseguró que ha habido plena disposición de la Cancillería del país vecino; sin embargo, incluso ellos enfrentan dificultades para acceder a la información. La mayor barrera, explicó, se encuentra al llegar a la justicia venezolana y las autoridades.

“¿Que cuánto tiempo tardará traerlos de vuelta a Colombia? No lo sé. Es la pregunta que más me hacen las familias y, para serte sincero, no puedo responder. Sería irresponsable dar un número de días. Lo que sí puedo decir es que trabajamos sin descanso: acá no hay fines de semana ni festivos”, aseguró Jaramillo.