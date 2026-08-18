“Manel Grau me amenazó, por eso digo que es una banda criminal”: Eva Ferrer sobre amigo de Alcocer

La catalana Eva Ferrer vuelve a prender el ventilador. Tras la revelación de una serie de audios por parte de la revista Semana sobre presuntas irregularidades financieras, influencias indebidas y contrataciones en el entorno cercano a la primera dama, Verónica Alcocer, la exconsejera presidencial aceptó una entrevista en el podcast A Fondo, de la periodista María Jimena Duzán.
La divulgación de estas grabaciones filtradas y la posterior publicación de la conversación han reavivado las dudas sobre las dinámicas internas de poder, la presencia de personas sin cargo oficial y las tensiones en la Casa de Nariño.
La entrevista, expone detalles inéditos sobre la creación y gestión de la Consejería Presidencial para la Infancia y la Adolescencia, así como las presuntas presiones que motivaron la salida definitiva de la exfuncionaria hispanocolombiana del gobierno Petro.