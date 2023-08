Reuniones con partidos, afán en el Congreso y molestias con el Ministro de Salud en De Buena Fuente

El Gobierno planeaba lanzar su nueva marca país en el Parque Nacional los Nevados, pero el clima de esas montañas del Eje Cafetero le jugó una mala pasada. El martes instalaron una carpa y cuando fueron a terminar el montaje se había caído por las lluvias. A los organizadores les tocó buscar plan de último momento porque la meta del presidente Petro de presentar su estratagia turística desde los Nevados no se cumpliría.

Parece que los ministros de Gustavo Petro ya conviven con la posibilidad de que en cualquier momento el presidente decida hacer cambios en su gabinete. Y es que el jueves en pleno evento público en Manizales en el que el Ministerio de Comercio presentó las metas de turismo del país, el ministro Germán Umaña lanzó este comentario: “Ojalá yo sea el ministro, pero así no sea ministro, como profesor les voy a decir que cumplimos las metas del Pacto Histórico”. ¿Los funcionarios temen otro remezón?

¿Gobierno sacó la mermelada para el Congreso?

De Buena Fuente conoció que los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y de las TIC, Mauricio Lizcano, citaron a los codirectores del Partido de la U a una reunión el martes en la mañana. Si bien en esa colectividad no tienen claro para qué, lo hacen antes de que continúe el trámite de las reformas en el Congreso, en medio de la campaña por la elecciones regionales. Nos contaron que en el Congreso no se citarán sesiones para discutir reformas hasta no tener votos asegurados. ¿Renunciará el ministro Lizcano de raíces en La U?