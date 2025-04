Lo que dijo Vladimir Fernández de chats con Ortiz y más secretos en De Buena Fuente

Como lo reveló este diario, la nueva guerra interna en el Gobierno es entre Amelia Pérez, actual directora de la SAE, y el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien fue el director anterior. Pérez siente que Rojas dejó mucha gente de su equipo en la entidad y que ha llevado a los sindicatos a estar en su contra. La directora envió a la Fiscalía una denuncia en la que pidió investigar hechos posiblemente irregulares en los que mencionan a la mano derecha del ministro, Sebastián Caballero. Esto por la administración de unas piscícolas en el Huila. Resulta que quien defiende a Caballero es el abogado Miguel Ángel del Río. La SAE, en tiempos de Rojas, le entregó un contrato de 428 millones de pesos. Pero Caballero ya no está allí. ¿Entonces ahora quién paga la defensa?

El exfiscal Gabriel Jaimes, quien fue jefe de fiscales delegados ante la Corte Suprema, publicó un comunicado respondiendo a los audios de Laura Sarabia enviados a la Fiscalía General el 28 de febrero pasado. En ellos Benedetti asegura que había tenido una reunión con Jaimes y que “allí estaba bien ranqueado”. Esto en el contexto de las investigaciones contra el ahora ministro del Interior que estaban en el ente acusador. Jaimes dijo que en efecto tuvo esa reunión con Benedetti pero que era para hablar de la campaña. El fiscal no explicó por qué decidió cerrar la etapa probatoria contra el ministro tan rápido. Inexplicable.

La respuesta del magistrado Fernández

Este periódico habló con una persona cercana al magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández, quien dijo que no hubo una negociación con dinero para hacerse elegir en el Senado. Esto tras la revelación de la Revista Semana en la que aparecen varios chats de Sandra Ortiz hablando con Fernández acerca de una reunión con el entonces presidente del Congreso, Iván Name. Name ha sido señalado de recibir 3.000 millones de pesos en el escándalo Ungrd. “Eran reuniones con todos los representantes de partidos, como lo hicieron todos los candidatos. Es el lobby de una elección”, dijo la fuente. Fernández queda mal parado además de los cuestionamientos a su independencia en la Corte, pues antes fue secretario jurídico de Presidencia.

No nombraron a esposa de Bonilla

Había expectativa por quien sería el director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, clave para la reforma agraria de Petro. El presidente nombró a Paulo Molina, exdirector de Función Pública en vez de Claudia Cortés (funcionaria de carrera y esposa del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla). Los sindicatos cuestionan a Molina por no tener experiencia. La UPRA ha estado cuestionada por presuntos malos manejos revelados por este diario en 2024.

