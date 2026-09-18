Residentes de exclusivo conjunto en Bogotá no quieren a Petro como vecino: esto respondió el expresidente

Los vecinos del conjunto Sierras del Moral, en Bogotá, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro se vaya a vivir al lugar y pidieron que, antes de cualquier eventual operación de arrendamiento, se haga una evaluación jurídica sobre las restricciones que puedan aplicar.

La posición fue divulgada a través de un comunicado firmado por varios residentes, quienes hicieron énfasis en que no cuentan con documentos que permitan confirmar que exista una negociación o un contrato de arrendamiento con Petro.

Su preocupación está enmarcada en las restricciones que tiene el exmandatario por seguir estando dentro del listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

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La inclusión de Petro en esa lista se produjo en octubre de 2025 bajo el programa de sanciones de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Es por esto que los residentes de Sierras del Moral consideran que esta situación amerita revisar las implicaciones jurídicas antes de que eventualmente se concrete un negocio inmobiliario. “Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante”, dice el comunicado.

Es más, mostraron su rechazo a que una eventual operación se adelante sin que exista previamente una revisión jurídica sobre las restricciones aplicables y lo que esto ocasionaría.

“Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, señalaron.