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Residentes de exclusivo conjunto en Bogotá no quieren a Petro como vecino: esto respondió el expresidente

El temor a los efectos de las sanciones impuestas por la lista OFAC de EE. UU., sumado al impacto en la convivencia y vigilancia del conjunto, llevó a la comunidad a emitir un llamado de advertencia.

  • El exmandatario, tras su salida de Casa de Nariño, estaría buscando un lugar donde vivir. Foto: Colprensa
    El exmandatario, tras su salida de Casa de Nariño, estaría buscando un lugar donde vivir. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los vecinos del conjunto Sierras del Moral, en Bogotá, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro se vaya a vivir al lugar y pidieron que, antes de cualquier eventual operación de arrendamiento, se haga una evaluación jurídica sobre las restricciones que puedan aplicar.

La posición fue divulgada a través de un comunicado firmado por varios residentes, quienes hicieron énfasis en que no cuentan con documentos que permitan confirmar que exista una negociación o un contrato de arrendamiento con Petro.

Su preocupación está enmarcada en las restricciones que tiene el exmandatario por seguir estando dentro del listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC).

Entérese: Petro empieza a sentir el golpe de la Lista Clinton: la razón por la que Avianca no lo llevó a México

La inclusión de Petro en esa lista se produjo en octubre de 2025 bajo el programa de sanciones de Estados Unidos contra el narcotráfico.

Es por esto que los residentes de Sierras del Moral consideran que esta situación amerita revisar las implicaciones jurídicas antes de que eventualmente se concrete un negocio inmobiliario. “Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante”, dice el comunicado.

Es más, mostraron su rechazo a que una eventual operación se adelante sin que exista previamente una revisión jurídica sobre las restricciones aplicables y lo que esto ocasionaría.

Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, señalaron.

Los firmantes también hicieron un llamado a los propietarios y a los intermediarios que eventualmente participen en una negociación para que consulten a especialistas antes de asumir compromisos.

El comunicado también pide a la administración del conjunto evaluar, dentro de sus competencias, cualquier asunto relacionado con seguridad, convivencia y utilización de las zonas comunes que pueda surgir frente a una eventual llegada del exmandatario.

Sin embargo, los residentes hicieron una precisión para evitar que su pronunciamiento sea interpretado como una acusación contra Petro o como una afirmación de que existe una irregularidad en una eventual operación.

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Reconocemos que la inclusión en OFAC no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia. No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”, dice el documento.

Para saber más: “Estamos obligados a cumplir las regulaciones de EE. UU.”: Avianca explica por qué no dejó volar a Petro

¿Qué dijo Petro?

El exmandatario salió al paso del pronunciamiento de los residentes del conjunto y aseguró que tiene “derecho” a vivir y nada le impide hacerlo donde él quiera.

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en dónde el quiera”, escribió en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X.

Lea también: ¿Petro intentó comprar una exclusiva propiedad con su nacionalidad italiana? Esto pasó cuando se conoció su identidad

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué los residentes de Sierras del Moral piden una revisión jurídica sobre Gustavo Petro?
Los propietarios e inquilinos solicitaron la evaluación jurídica para entender las implicaciones legales y patrimoniales que podría tener la llegada de Petro a la copropiedad, debido a las restricciones derivadas de su inclusión en la lista OFAC (Lista Clinton) de Estados Unidos.
¿Estar en la lista OFAC le prohíbe legalmente a Gustavo Petro alquilar una vivienda en Colombia?
No. Los propios residentes del conjunto precisaron en su comunicado que la inclusión en el listado de la OFAC no constituye una condena penal ni genera una prohibición general de carácter legal para arrendar inmuebles dentro del territorio colombiano.
¿Qué acciones pidieron los vecinos a la administración del conjunto Sierras del Moral?
Solicitaron a la administración que analice, dentro del marco de sus competencias, los aspectos logísticos de convivencia, el uso de zonas comunes y las medidas de seguridad que implicaría la presencia del exjefe de Estado en el conjunto residencial.

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