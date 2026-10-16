Renunció funcionario de la Agencia Nacional de Tierras tras video cocinando un armadillo

Yordy Medina Noriega dejó su cargo como asesor de comunicaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de la polémica que desató un video en el que aparece preparando un armadillo, también conocido como cachicamo. La Procuraduría General de la Nación adelanta actuaciones disciplinarias preliminares para establecer las circunstancias del caso.
La renuncia fue aceptada el jueves 15 de octubre por Lina María Garrido, directora de la ANT, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Según la resolución que formalizó su salida, Medina presentó la dimisión de manera libre y voluntaria, y esta tendrá efecto desde el viernes 16 de octubre de 2026.
El funcionario había asumido como asesor del despacho de la directora el 1 de septiembre, después de ser nombrado el 26 de agosto. De esta manera, permaneció 45 días en el cargo. La resolución también le ordenó entregar los asuntos que estaban bajo su responsabilidad.