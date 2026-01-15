René Guarín, ex M-19 y “veedor digital” de Petro, llega a la DNI

En los pasillos del poder en Colombia hay nombres que resuenan por su estridencia política y otros que están en la sombra. René Guarín pertenece al segundo grupo, aunque su historia personal cargue con el peso de las décadas más turbulentas del país. Hoy, Guarín no solo es el hombre que cuida las espaldas digitales del presidente Gustavo Petro, sino que se alista para asumir las riendas de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), convirtiéndose en el cuarto exmilitante del M-19 en ocupar ese despacho durante la era Petro.
Guarín recibe la DNI en condición de encargado, pero sin dejar su puesto de trabajo en la Casa de Nariño como jefe de la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información, según pudo conocer EL COLOMBIANO.
Su nuevo rol lo asume en un momento de tensión en el país, con la tarea de dar continuidad a los procesos de inteligencia y, especialmente, a los cuestionados acercamientos de paz con bandas criminales en zonas urbanas, especialmente en Barranquilla. Su experiencia previa como subdirector de la UIAF (2022-2023) le otorga una ventaja estratégica en el seguimiento de flujos financieros ilícitos, una pieza clave para cualquier proceso de paz moderno.