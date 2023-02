Remezón: Petro defendió su reforma a la salud y sacó a Alejandro Gaviria

Y aunque no es del todo claro si fueron sus duros dardos contra un texto que la Casa de Nariño defiende a capa y espada, o un acto de coherencia del que quiso hacer gala para evitar ‘quemarse’ con un gobierno caracterizado –hasta ahora– por la polémica, lo cierto es que Alejandro Gaviria fue descabezado del Ministerio de Educación justo cuando las fisuras en el círculo asesor del Jefe de Estado eran cada vez más públicas. Y él, el ahora exministro, era uno de los protagonistas, al punto que fue el firmante de un demoledor documento que demostró la inviabilidad económica de la reforma a la salud.

“Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. (...) Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza, con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate y a iniciar los cambios por los que votó el país”, fueron las palabras con las que, en horario prime time, Petro notificó que en Educación, Deportes y Cultura cambiaba el timonel.Sobre Urrutia y Ariza no había mayor información sobre en qué estado estaban sus relaciones con el Presidente, pero desde la Casa de Nariño la identificaban como parte del ala que le dice siempre sí a Petro. Por eso, como ellas mismas lo hicieron saber tras la declaración del Jefe de Estado, se sintieron sorprendidas porque no fueron informadas. Se enteraron por el mensaje radiotelevisado.De Gaviria, por su parte, sí se sabía que tenía una relación tensa con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y que se sentía más al lado de los ministros de experiencia, como Cecilia López (Agricultura) y Hacienda (José Antonio Ocampo). Este bando es un contrapeso al de los activistas, donde relucen Irene Vélez (Minas), Susana Muhamad (Ambiente) y la misma Corcho.

Pero si bien era el de más reconocimiento público, por su paso en la rectoría de Los Andes y la jefatura que ejerció como Ministro de Salud por más de 6 años durante la administración de Juan Manuel Santos, Gaviria no fue el único al que en la noche de este lunes –a través de una alocución de 2 minutos y 55 segundos– le informaron que salía del gabinete tras 204 días del mandato de Petro.

“Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como Presidente seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos”, puntualizó Petro rodeado del resto del gabinete que le quedó.

Ahora bien, así como la salida de Urrutia la tomó por sorpresa a ella misma, también quien llega al Ministerio del Deporte genera expectativa, pues no es una persona reconocida en lo público. Se trata de Astrid Viviana Rodríguez, una licenciada en educación física de la Universidad Pedagógica –de la cual fue decana– y quien tiene magíster en educación y doctorado en estudios sociales de la Universidad Externado.

Y aunque no tiene recorrido por cargos públicos, sí tiene una prolífica producción académica enfocada en el deporte. Además, viene de adentro de los movimientos universitarios y estuvo como docente adscrita en la Secretaría de Educación de Bogotá. Algunas personas asemejan su perfil al de la ministra Irene Vélez, una de las mujeres más polémicas del Gobierno.

Todo este remezón, como es habitual en política, desató reacciones de todo tipo. Una de ellas fue la de Alexander López, presidente del Polo y quien estuvo a manteles con Petro en la tarde de este lunes. Este vallecaucano, que además criticó la filtración del documento firmado por Gaviria, Ocampo y López, dijo que apoyaba el cambio de ministros para fortalecer el círculo que debe impulsar las reformas de salud, laboral y pensional.

Esta voz contrasta con la de la representante Katherin Miranda, de Alianza Verde, quien advirtió que con la salida de Gaviria “pierde el país”. Se acerca a lo que dijo el representante del Centro Democrático Andrés Forero: “Se premia el activismo sobre lo técnico”.

Por ahora, solo faltan los formalismos de rigor burocrático para que se den estos cambios y que Petro cite a un nuevo consejo de ministros para ver qué tanto subsanó las grietas. Y, lo cual no es menor, está por verse cómo se expresará públicamente Gaviria sobre su salida justo cuando, para muchos, era quien daba la lucha desde la sensatez en defensa de un sistema de salud que requiere cambios, pero que no merece un colapso. Eso sí, sus allegados dejan en claro que a la oposición no se irá.