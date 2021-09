Marlon Pabón

Observatorio jurídico de la MOE



“La Misión de Observación Electoral ganó espacio en las mesas técnicas para definir los criterios de contratación, pero este año no fuimos convocados para las mismas. Pese a las advertencias, este año no hubo mayor certeza del proceso de contratación, por eso es necesario que se abran estos espacios para hacer seguimiento al proceso contractual y a la implementación. El criterio de experiencia limita la competencia, no hay igualdad para otros oferentes y hay cláusulas que impiden auditorías profundas”.