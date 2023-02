Así, se abre la pregunta sobre si el hecho de cambiarles las funciones a las aseguradoras y las reglas con las que se regirían es como si se eliminarán en la práctica y solo se les dejará el título EPS. Como lo dijo el investigador de sistemas de salud, Andrés Vecino, “las EPS no serán aseguradoras, transfiriendo el riesgo a hospitales”.

En primer lugar, y para poner fin a la larga especulación sobre las entidades promotoras de salud (EPS), el texto de la reforma no las elimina, pero sí las interviene con tres actividades a ejercer: primero, crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) de los territorios asignados; segundo, administrar los sistemas de referencia y contrarreferencia de las personas vinculadas a sus CAPS; y, tercero, ejecutar las auditorías contratadas que requiera el Sistema de Salud.

En todo caso, antes de iniciar la presentación, el senador Jonathan Pulido Hernández (conocido como Jota Pe Hernández) criticó al Gobierno por lo que consideró un “show” y una “parafernalia”, pues mostró, a través de un video, que la asistencia de público no había sido masiva y que por eso tuvieron que recoger varias sillas. Pero, yendo al fondo, ¿qué plantea la reforma de Petro?

A la presentación en Casa de Nariño, acudieron representantes de la Asociación Colombiana de Medicina Integral, cuya presidenta es Paula Acosta. Este diario le pidió un comentario a este gremio y a Gestarsalud (que reúne a las EPS del régimen subsidiado), pero al cierre de esta edición aún no tenían un análisis completo.

El acto terminó sobre las 06:15 de la tarde, en el despacho del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, con la firma de la ministra de Salud que marcó la radicación de la reforma con la que ahora empezará un amplio debate, no solo en el Legislativo sino en la academia, medios de comunicación y en las calles, pues el Gobierno y la oposición llamaron a movilizaciones este martes y miércoles.

En el periodo de transición que plantea la reforma se espera que ningún colombiano o paciente se quede sin atención oportuna o acceso a servicios de salud. En ese sentido, las EPS no cesarán su operación en cuanto a la atención y la afiliación, hasta que se haga el tránsito de cada afiliado a los planteados centros de atención primaria en salud.

Del mismo modo, se habla de establecer “incentivos salariales y no salariales incluyendo el criterio de zonas apartadas y dispersas”, así como “sistemas de bienestar social aplicables a los trabajadores de las instituciones de salud”.

De hecho, el propio Petro ratificó esta presencia estatal cuando aseguró que el “sistema que surge de esta ley es un sistema planificado con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada”. Y dijo que no se cerrará ningún hospital privado.

En todo caso, esta reforma se tramitará como ley ordinaria, por lo que solo requerirá de cuatro debates en el Legislativo para ser una realidad (leer nota adjunta). No obstante, más allá de los debates y los votos que necesitan para sacarla adelante, el clima no es el más apto para el Gobierno y la ministra.

Al respecto, el representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) y miembro de la Comisión Séptima que estudiará la reforma, le contó a EL COLOMBIANO que “el debate se ha nutrido mucho y siento que ese clima es adverso para la ministra y podría correr el riesgo de que no se apruebe”, por lo cual augura que “si no fue capaz de convencer a sus propios colegas de gabinete (en referencia al ministro de Educación, Alejandro Gaviria), le va a tocar más duro cuando intente convencer a médicos, técnicos, pacientes y a los congresistas”.

Aún así, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, Agmeth Escaf, aseguró que “estamos listos desde la comisión para sacar adelante esta reforma que va a beneficiar la salud de todos los colombianos” y que esta reforma busca “un sistema de información pública que tenga transparencia y eficiencia, así como que los recursos públicos no sean administrados por terceros”.

Por su parte, el investigador del Departamento de Salud Global de la Universidad de Harvard, Johnattan García, aseveró que “es importante que haya datos y se discuta qué artículos van a mejorar el sistema de salud y cuáles ponen en riesgo lo que ya se tiene. Lo que no se puede hacer es echar para atrás: el principio de no regresividad”.

Así mismo, añade que la aprobación y los cambios que resulten en medio del debate están en manos de los indecisos, es decir, de los partidos que no son el Pacto Histórico ni el Centro Democrático. “Espero que sean muy juiciosos en estudiar estas propuestas, pues van a tener la tarea de saber qué es bueno y qué es malo para el sistema por medio de un debate detallado de cada uno de los puntos”, dijo.

Con el texto público y en manos de la ciudadanía, el verdadero debate inicia y, de paso, el juego de la Casa de Nariño por poner a prueba su gobernabilidad. Como lo dijo Denis Silva, del movimiento Pacientes Colombia, “debe haber audiencias públicas y reuniones con expertos para mirar lo que se aprobará, en lugar del “dime cuánto me darás y te diré cuánto hago”.

Así está la puja por el tiempo y los votos para tramitarla

Por tratarse de una ley ordinaria, la reforma estructural al sistema de salud deberá enfrentar cuatro debates en el Congreso de la República para convertirse en una realidad.

Por esta razón, luego de ser radicada, el primer reto que debe afrontar será el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, integrada por 21 congresistas; luego ser discutida en la Plenaria de esa corporación, en la que asisten los representantes en su totalidad: 188. Si surten estos dos pasos, lo siguiente es hacer lo mismo en el Senado, en donde irá a discusión en la la Comisión Séptima, integrada por 14 senadores; finalmente, terminará en la plenaria de esa corporación, conformada actualmente por 106 senadores.

Por otro lado, el plazo máximo para que se apruebe una ley ordinaria es de dos legislaturas, es decir, más o menos dos años en periodos que inician el 20 de julio y terminan el 20 de junio siguiente. Sin embargo, la idea del Gobierno de Gustavo Petro es que pase en el primer periodo de la actual, que termina a mediados de año porque en el segundo semestre, con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina, la atención de los congresistas estará enfocada en esos comicios.

Por esta razón, el Ejecutivo pondrá sus esperanzas de sacar esta primera gran reforma adelante, inicialmente, en manos de los presidentes de esas comisiones: Agmeth Escaf (Pacto Histórico) en Cámara y Norma Hurtado (Partido de la U) en Senado; así como en los presidentes de ambas corporaciones, Roy Barreras y David Racero, ambos del Pacto Histórico.

El camino parece más despejado en la Cámara, tanto en comisión como en plenaria, dado que ambos presidentes han manifestado su apoyo públicamente a las pretensiones del Gobierno; mientras que en Senado el panorama es diferente. Aunque Roy es del partido de gobierno, ha expresado sus dudas respecto a este proyecto, y Hurtado está bajo las directrices de la directora de su partido (Dilián Francisca Toro) en el sentido de “no acabar con lo que tenemos”.

En la Comisión Séptima de Cámara, el panorama pinta, por los lados de la coalición de gobierno, con cuatro integrantes del Pacto Histórico, cuatro del Partido Liberal, dos del Partido Conservador, dos de la Alianza Verde, dos del Partido de La U, dos de la circunscripción especial de paz y uno del Partido Comunes. Por el lado de la oposición están dos del Centro Democrático y, en cuanto a los independientes, dos de Cambio Radical.

Entre tanto, en la Comisión Séptima de Senado, las cargas están con tres del Pacto Histórico, uno del Liberal, dos del Conservador, uno del Verde, uno de la U, uno del Movimiento Aico y uno de Comunes. Por la oposción están dos del Centro Democrático y, por los independientes, están uno del Mira y uno de Colombia Justa Libres.

Dando por sentado que el partido de gobierno y la oposición uribista no cambiarán su voto por cuestión de fidelidad ideológica, sin duda, los que inclinarán la balanza serán los liberales, conservadores y la U, quienes a pesar de estar en la coalición de gobierno, son los que tienen, hasta ahora, dudas sobre si apoyar o no esta reforma, dependiendo de qué tanto toque o no las EPS, la financiación del sistema de salud, la cobertura casi universal y la libre competencia.