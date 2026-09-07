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Reactivan órdenes de captura contra exnegociadores de paz de Comuneros del Sur

Días después de haberse cerrado las mesas de negociación, se confirmó la activación de las órdenes de detención contra siete integrantes del grupo disidencia del ELN.

  • La Fiscalía confirmó la reactivación de las órdenes de detención luego de que se diera la suspensión de las mesas de negociación instaladas en el 2024. Fotos: Colprensa
    La Fiscalía confirmó la reactivación de las órdenes de detención luego de que se diera la suspensión de las mesas de negociación instaladas en el 2024. Fotos: Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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La Fiscalía reactivó esta noche las órdenes de arresto contra siete miembros de Comuneros del Sur, la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se desempeñaban como representantes de esa organización en el marco del proceso de diálogo con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Bajo esa premisa, vuelven a quedar en firme las órdenes de detención contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, “Santos”; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, “Lalo”; además de Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

El ente investigador precisó que la decisión se adoptó luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella suspendiera la mesa de conversaciones de paz con esa organización y dejara sin piso legal la representación de los negociadores de esa organización, a través de la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026.

Lea también | Gobierno le pone fin a los diálogos con bandas de Medellín y Comuneros del Sur: sigue el desmonte de la ‘paz total’

“La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones”, señaló la Fiscalía.

Esta decisión se conoce días después de que el Ejecutivo canceló los acercamientos de paz con los Comuneros del Sur y retiró a los negociadores designados por el Estado.

Las negociaciones con esta organización se instalaron de manera formal en 2024, un año después, la organización hizo una primera entrega de armas, mientras que 90 de sus hombres se trasladaron a una zona de ubicación temporal situada en Mallama, Nariño.

Su máximo jefe es Gabriel Yepes “HH”, sobre quien pesa una orden de extradición a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico.

Siga leyendo: Así va De la Espriella con el desmonte de la paz total, ¿qué mesas de negociación le faltan por cerrar?

Preguntas y respuestas

¿Por qué la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra los miembros de Comuneros del Sur?
La Fiscalía reactivó las órdenes porque el Gobierno de Abelardo de la Espriella suspendió las conversaciones de paz con Comuneros del Sur y retiró la representación legal de sus negociadores mediante la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026.
¿Quiénes son los siete integrantes de Comuneros del Sur con órdenes de captura reactivadas?
Los siete son Oliverio Pai Rodríguez, Gabriel Yepes Mejía, Lorena Sevillano Ortiz, Santo García Natascuas, Jaime Álvarez Riascos, Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Rodríguez Cantizuz, según la Fiscalía.
¿Quién es Gabriel Yepes ‘HH’, jefe de Comuneros del Sur?
Gabriel Yepes Mejía, conocido como ‘HH’, es señalado como máximo jefe de Comuneros del Sur. Además, sobre él pesa una orden de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

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