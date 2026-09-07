Reactivan órdenes de captura contra exnegociadores de paz de Comuneros del Sur

La Fiscalía reactivó esta noche las órdenes de arresto contra siete miembros de Comuneros del Sur, la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se desempeñaban como representantes de esa organización en el marco del proceso de diálogo con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Bajo esa premisa, vuelven a quedar en firme las órdenes de detención contra Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, “Santos”; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, “Lalo”; además de Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz.

El ente investigador precisó que la decisión se adoptó luego de que el gobierno de Abelardo de la Espriella suspendiera la mesa de conversaciones de paz con esa organización y dejara sin piso legal la representación de los negociadores de esa organización, a través de la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026.

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“La resolución precisa, además, que respecto a otras personas incluidas en las solicitudes formuladas por la Presidencia de la República no procede reactivar las órdenes de captura, debido a que algunas ya se encontraban activas y otras nunca fueron suspendidas. La decisión fue comunicada a las autoridades de policía judicial para su implementación, conforme a sus funciones”, señaló la Fiscalía.