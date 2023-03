Rastrean $10.594 millones refundidos de la paz: Procuraduría abre investigación por millonario contrato con posibles irregularidades

También se estaría investigando la presunta irregularidad en la postulación y designación al Fondo Mixto para la Promoción de Deportes, el Desarrollo Integral y la Gestión Social como ejecutor del negocio jurídico porque, según la Procuraduría, no tenían la experiencia y “la suma de 10.594 millones de pesos no fue la apropiada porque el Fondo no habría demostrado suficiente capacidad para ejecución de proyectos de obra civil”.

Es precisamente en ese punto en el que el Ministerio Público hace énfasis al considerar que hubo falta de verificación por parte de la Secretaría Técnica de la Ocad Paz lo que se podría traducir en una presunta insuficiencia para llevar a cabo el proyecto.

La selección de contratistas por parte del Fondo Mixto, en este caso el Consorcio Pavimentación San Lorenzo, “no atendería los principios de selección objetiva, debido proceso, imparcialidad, igualdad, publicidad y transparencia”, puesto que iba en contravía de lo expuesto en el manual de contratación que exigía que el Fondo debía estar inscrito como aliado estratégico del contratante y pareciera, que no lo estaba.

Pero ahí no termina la indagación. Según la Procuraduría Segunda Distrital, las irregularidades continuaron incluso en la etapa de ejecución del proyecto debido a pagos anormales dentro del proceso. “De acuerdo con lo reportado en el acta de recibo parcial (...) se evidencian pagos realizados al contratista con los precios que presentarían presuntos sobrecostos”, indica el auto. A eso se le suma la presunta presentación extemporánea de la ejecución contractual del proyecto en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).