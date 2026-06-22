Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave

En Manuel Restaurante, en Barranquilla —de esos de cocina de autor—, Abelardo de la Espriella recibió los resultados el domingo en la noche acompañado de su gente más cercana, incluyendo varios políticos que, según el presidente electo, “tienen cara de ministros”; así le dijo en un video a Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga que suena para ser ministro de las TIC.
Esa misma noche, luego del discurso en la rotonda de Ventana al Mundo, todo ese grupo de personas y muchas otras —60 más que el domingo de primera vuelta, según fuentes— llegaron a una casa en Puerto Colombia a una fiesta a celebrar el triunfo. A todos los asistentes les quitaron los celulares. “Abelardo estuvo todo el tiempo en una tranquilidad evidente, como con el deber cumplido, mientras todo el mundo estaba eufórico. Él les preguntaba cómo les había parecido el discurso”, dice bajo reserva una persona que estuvo presente.
La fiesta terminó sobre las 3 de la madrugada. Entre los temas que conversaron varios grupos, por supuesto, estuvo la conformación del gabinete, la relación con el Congreso y hasta de la forma en la que Abelardo manejaría las comunicaciones: “Puede que sea muy al estilo gringo: voceros y pocas entrevistas”, agrega la fuente.
EL COLOMBIANO conoció en primicia que el nombre que más se escuchó de boca del propio presidente electo para promover como presidente del Senado es el de Alfredo Deluque, el congresista del Partido de La U que lideró la campaña de “Defensores de la Patria” en La Guajira y que desde ya se perfila para promover la agenda del nuevo gobierno y sobre todo ir explorando el diálogo con los legisladores para armar una bancada mayoritaria en el Congreso.
De entrada, las fuentes indican que para garantizar la gobernabilidad, deben tener a los partidos Liberal, Cambio Radical y La U, además del Centro Democrático y Salvación Nacional, cuyo apoyo no está en duda.