¿Quiénes son Los Lobos, el comando especial que dio de baja a ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’?

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido con el alias de Bendito Menor, fue abatido en Riohacha junto a su pareja Rosa Angélica Tarazona alias La Bebecita. Ambos, integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) fueron dados de baja gracias al trabajo del Comando Especial de la Policía Los Lobos. El reconocimiento a la unidad especial lo hizo el propio Abelardo de la Espriella. “Este comando especial de la policía, los Lobos, cuyo lema es “No hay refugio”, fue el comando especializado que dio este gran golpe en la operación Centinela de la Patria contra el narcoterrorista alias Naim”, detalló el mandatario. Le recomendamos leer: ¡Cayó en la mentira! Así fue el engaño fraguado por el FBI que permitió ubicación final de “Bendito Menor” y otros detalles del operativo

Orígenes y entrenamiento: de los comandos Jungla a la creación de Los Lobos

La unidad mencionada por De la Espriella nació en el año 2006 cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y su conformación se dio con integrantes destacados de los comandos Jungla, un grupo especializado en combatir el narcotráfico y el crimen organizado en zonas selváticas.

Es decir, los primeros integrantes de Los Lobos contaban con uniformados que poseían uno de los entrenamientos más duros de la fuerza pública donde los capacitaban para infiltrarse y sobrevivir en condiciones extremas en un solo punto hasta por 15 días. Lea también | Se burlaba del Gobierno, presumía lujos y vivía como influencer: así era la desafiante vida de ‘Bendito Menor’ antes de ser abatido

El Comando Lobo está bajo las órdenes de la Dirección de Inteligencia y ya en sus 20 años de historia han aportado con golpes a capos buscados por las autoridades como alias Otoniel, Megateo y Cuchillo.

El golpe a las ACSN se dio gracias a la operación Centinela, un procedimiento que comenzó en la noche del jueves, alrededor de las 11:30 p. m. y que se extendió hasta horas de la madrugada.

Con la presencia de más de 30 uniformados, las autoridades encontraron en una residencia en el barrio Los Olivos a uno de los principales cabecillas del ACSN que a sus 26 años ya había tenido un rápido ascenso en la estructura criminal que comenzó a los 19 años cuando era sicario de la organización Los Pachenca.

Alias Bendito Menor ejercía como jefe máximo del frente Javier Cáceres, una de las cuatro estructuras de esas autodefensas, y tenía fuerte influencia en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar. Siga leyendo: Fotos inéditas | De sicario a mandamás de La Guajira, el sangriento ascenso de “Bendito Menor” en la mafia

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