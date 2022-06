Guanumen es politólogo de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos (RUDN University), especialista en Gestión Pública de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y magíster en Planeación Educacional, Economía y Desarrollo Internacional del University College London (UCL).

Este joven, según su perfil profesional, fue cofundador y director de innovación política del Extituto de Política Abierta –una organización que trabaja para que liderazgos colectivos incidan en la política mediante prácticas de innovación– y es miembro de la Red de Innovación Política de América Latina.

Adicional a esto, de acuerdo a su historial laboral publicado en plataformas digitales, Guanumen coordinó proyectos en este mismo campo de estudio en la Corporación SeamOS Democracia Digital, que se describe como una organización social que “busca utilizar las TICs para actualizar la democracia” y está integrada por un equipo multidisciplinario, entre los que se destacan hackers e ingenieros de sistemas.

Guanumen también fue coordinador general de “Demolab”, un Laboratorio del Concejo Abierto de Bogotá, al que él mismo denominó en un artículo académico como “el primer caso de innovación política en Colombia”.

Contrario a lo que el joven politólogo destacó de su proyecto, el actual presidente del Concejo de Bogotá, Samir Abisambra, le dijo a EL COLOMBIANO que Guanumen estaba buscando más “posicionar la marca” –Demolab– que al Concejo de Bogotá.

“Querían hacer unos trabajos con la ciudadanía. Trabajo que nunca se notó porque cuando hacíamos las mesas con la ciudadanía, no aparecían. Entonces obviamente lo que estaba haciendo no era un tema representativo para nosotros y estaba era implementando una marca”, aseguró Abisambra, quien señaló que “personalmente” no le gustó el proyecto, por lo que decidió que Guanumen trabajara solo hasta diciembre del año pasado.