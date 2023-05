El orador del evento de Mordisco que se tomaba fotos con los del Pacto

“Dicen que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y es que los jóvenes de Colombia nos encontramos en pie de lucha, los jóvenes de Colombia decidimos aportar a la paz , a la construcción de los sueños y anhelos de libertad del pueblo colombiano”, expresó alias “Félix” en parte de un discurso que duró 12 minutos y 55 segundos.

Aunque Gustavo Bolívar no respondió a este diario, el 14 de diciembre de 2022, cuando ejercía como senador de la República, a través de su cuenta de Twitter se lamentó por la decisión que en ese entonces tomó el joven de irse a tomar filas en uno de los grupos armados ilegales del país.

Si bien al parecer las fotos de Márquez, Pizarro y Bolívar no son recientes, EL COLOMBIANO quiso indagar con los tres protagonistas para conocer su versión si al momento de tomarse la fotografía sabían quién era el joven y en qué circunstancias fue tomada, pero ni la Vicepresidenta Francia Márquez ni el exsenador Gustavo Bolívar respondieron. Solo la senadora María José Pizarro manifestó que la persona (alias Félix) con la que aparece en la fotografía no tiene ningún tipo de relación, cercanía o comunicación con ella ni con el equipo territorial . Lo que sí reconocieron de su equipo de comunicaciones es que la imagen fue tomada en el auditorio Gabriel García Márquez, y aseveraron que lo sabían por los muebles que se alcanzaban a visualizar en la foto.

“No tengo palabras y plenamente estoy en shock. Se ve agotado, triste, asustado y prácticamente no parpadea. De esa sonrisa forzada del inicio no queda nada. Ni siquiera puedo imaginarme la desesperación que podría haberlo llevado a eso”, expresó Rebecca el 15 de diciembre pasado en Twitter.

“Este joven, consejero de juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡NO jóvenes! Las armas nunca serán el camino. Al parecer, están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR (sic). La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio”, escribió Bolívar, el 14 de diciembre de 2022.

Después del Paro Nacional su vida tomó otro rumbo y de David Estiven no volvió a saberse nada. Incluso una Ong de Bogotá aseveró que lo habían desaparecido y hasta torturado, por eso causó tanta sorpresa el anuncio que hizo él mismo el 14 de diciembre del año pasado cuando apareció portando un fusil y con un brazalete de las disidencias de las Farc justificando su llegada a ese grupo ilegal.

Antes del paro, David trabajaba de seis de la mañana a seis de la tarde vigilando las cámaras de seguridad de la Universidad la Gran Colombia, en Bogotá, y c on el sueldo se pagaba sus estudios de Licenciatura en Ciencias Sociales en el Politécnico Gran Colombiano. En su barrio vivía con su madre, sus dos hermanas y su padrastro y los amigos nunca le decían David sino “coco”.

“Amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares dirigenciados desde la Brigada No. 3 en Bogotá y la Policía Nacional, persecución y perfilamiento por parte de estos mismos, atentados contra mi vida como el ocurrido durante el 20 de julio del presente año, y que de manera voluntaria y con la convicción revolucionaria que me acompaña he decidido unirme a las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia”, expresó David en el video que circuló en internet.

Su madre pidió ayuda a Petro

Un día después del video, la madre de David Estiven expresó en medios radiales que no creía que su hijo se hubiera ido voluntariamente para la guerrilla y que, por el contrario, fue llevado forzosamente al departamento de Caquetá.

En esa ocasión le pidió al entonces senador Bolívar que expresara la verdad, además, agregó que le estaban lavando el cerebro para unirse a gente mala. “Hijo, si me está escuchando usted sabe que nunca fui copartidaria de que usted participara en eso de política, pero si a usted le nació hacer eso, mire las consecuencias y mire hasta donde me ha llevado; ya no tengo fuerzas”, expresó la mamá en RCN Radio.

En ese episodio, la madre de David le pidió a Petro que ayudara a traer a su hijo de la selva, la misma en la que apareció cuatro meses después con un discurso en el acto de alias “Iván Mordisco”, su comandante.