Para el 2012, “Mordisco” se convirtió oficialmente en el comandante de ese frente y desde ese momento recibió órdenes del denominado Secretariado de las Farc, hasta que se concretó el proceso de paz con el Gobierno colombiano.

En 2016, año en el que se firmó el Acuerdo de Paz, fue un secreto a voces que “Mordisco” no apoyaría el sometimiento y dejación de armas. Precisamente a mediados de 2016 hizo llegar una carta al Secretariado en Cuba y dejó claro que no estaba de acuerdo con el proceso e informó que no se desmovilizaría.

En la misiva, alias Iván Mordisco aseguró que el Frente Primero, bajo su mando, no iba a dejar las armas e invitó a los guerrilleros que estuvieran de acuerdo con él a aunar fuerzas para “seguir adelante con la lucha insurgente”. Gracias a estas declaraciones se convirtió en el primer jefe guerrillero en dejar el proceso de paz.

Historial criminal

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, expuso este viernes que este sujeto era de alta peligrosidad debido a que una vez abandonó el proceso de paz, empezó a delinquir a través de diferentes vías para enriquecerse y financiar su accionar.