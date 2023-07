“Iván Márquez”, el desertor que murió sin querer hacer la paz

En octubre de 2019, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó la exclusión de Marín al considerar que incumplió gravemente las condiciones para acceder y mantener los beneficios otorgados en virtud del Acuerdo de Paz.

En ese momento, la JEP estableció que tanto él como José Manuel Sierra Sabogal (Zarco Aldinever) y Henry Castellanos Garzón (Romaña) no solo eran desertores armados manifiestos del Acuerdo de paz, sino que además faltaron a sus obligaciones de dejar las armas, de comprometerse a no retomarlas y a no reincidir, y a aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas y a la reconciliación de la sociedad colombiana.