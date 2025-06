Hombre de zapatos rojos sería una de las pistas claves en el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Para las autoridades, este hombre sería alias El Costeño quien de acuerdo con el medio anteriormente citado, sería miembro de una organización criminal dedicada al microtráfico y al sicariato.

Este hombre habría sido el que le habría pagado al menor el viaje en motocicleta, pues le faltaban 10 mil pesos para pagar el servicio.

“Cuando él se baja me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. En el momento que le escribo se demora para responder, y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Él me pide el favor de que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) ya en medio de esta conversación, me llega una transferencia a mi cuenta de Nequi”, fue la declaración del motociclista que transportó al adolescente de 15 años.

El dinero habría sido transferido de una cuenta de este señalado delincuente que sería un hombre de 41 años nacido en Urabá y quien en el 2011 fue condenado por porte de armas y hurto agravado.

Sigan leyendo: ¿Quién es ‘Gabriela’, la misteriosa mujer clave en la planeación del atentado contra Miguel Uribe?