¿Debe prestar el servicio militar? Estas son las exoneraciones y multas en 2026

Si cumplió 18 años y todavía no ha definido su situación militar, hay algo que debe tener en cuenta; no presentarse a una citación del Ejército puede terminar en una multa. Quien no atienda la citación y no acredite una causal de exoneración puede ser declarado “remiso” por las autoridades de reclutamiento.
La obligación tiene fundamento en el artículo 216 de la Constitución Política, que establece que todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan. Esta disposición es desarrollada por la Ley 1861 de 2017, cuyo artículo 4 establece que el servicio militar obligatorio es un deber constitucional “dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, que nace al momento de cumplir su mayoría edad para contribuir y alcanzar los fines del Estado encomendados a la Fuerza Pública”.