De esta nueva figura en atención, presentada como un pilar fundamental a la reforma en salud, esperan que pueda garantizar no solo la atención primaria en salud, sino que empiecen a construirse redes integrales frente a los servicios que hospitales, clínicas y centros de hospitalización públicos y privados, deben garantizar de manera inmediata y oportuna.

No obstante, es importante recordar que esto no es un concepto nuevo, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, la iniciativa de los CAPS se empezó a escuchar durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, y en ese momento se crearon algunas de estas unidades, con el propósito de descongestionar los hospitales de la red pública, así lo explicó Jesús Albrey González, experto en el sector salud y gerente de González Páez Asociados para La República, “como están diseñados en lo que conocemos en el proyecto de reforma no existen. Han existido algunos programas de atención, pero no desde el escenario de acceso al sistema de salud a través de estos centros, es una figura totalmente nueva”.

La mayoría de CAP serían públicos, sobre todo en las regiones donde el sistema presenta bastantes irregularidades en la atención. “El modelo de atención será el mismo tanto en lo público como en lo privado”, aseguró el presidente Gustavo Petro a inicios de este año, cuando apenas empezaba a discutirse el articulado. Idea que se mantiene, y que se traduce en la acción de que un paciente que llegue buscando atención y rápidamente pase a estado de gravedad que no pueda ser asumiendo por el centro, será remitido a una red público-privada en atención.

De llegarse a implementar la estrategia, las tareas de los alcaldes serían las siguientes. Primero, deberán ser ellos quienes definan el lugar donde serán instalados, priorizando las zonas de más bajos recursos; y dos, organizará las redes territoriales prestadoras del servicio de tal forma que cese la competencia entre el sector público y privado, y más bien se convierta en atención complementaria.