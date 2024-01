Su copartidaria, la también senadora María Fernanda Cabal alegó que a Petro “le resultó más importante la posesión del izquierdista Bernardo Arévalo en Guatemala que la muerte de 36 colombianos en la tragedia de la vía Quibdó-Medellín. Ojalá se le quite el delirio de creerse el salvador del mundo cuando poco o nada ha hecho por Colombia”. “Fue al Chocó, sobrevoló, no dio solución y de inmediato se fue a Guatemala a meterse en asuntos que no son suyos. Presidente que el mundo sepa: a usted no le importan los asuntos del país que gobierna, ni los quiere resolver. Su afán de protagonismo internacional nos están desangrando”, sostuvo a su turno el senador David Luna, de Cambio Radical.