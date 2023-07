¿Qué hay detrás de las nuevas gabelas de Petro a Benedetti?

Benedetti además tenía malas relaciones con San Carlos y había decidido armar rancho aparte. No existía prácticamente ninguna relación entre el canciller Álvaro Leyva y Benedetti. Al punto de que, cuando Petro estuvo de visita en Caracas, el pasado 23 de marzo, y terminó la jornada con una visita a la residencia del embajador, el canciller Leyva no quiso entrar y pidió que lo llevaran al aeropuerto. Prefirió esperar en el avión las tres horas. Benedetti aprovechó para dejar constancia de su buena relación con Petro: “Acaba de irse de la residencia el presidente Petro. Hablamos más de tres horas (...) ¡Te quiero mucho, presidente!”, publicó en Twitter.

De la cancillería de San Carlos le dieron todo lo que pidió para reconstruir la residencia en Caracas. Tenía una excelente relación con el presidente Maduro y con su vicepresidenta Delcy Rodriguez. La relación era tan buena que Benedetti no aterrizaba en Maiquetía como lo hace todo el mundo si no que le permitían aterrizar en el aeropuerto de uso oficial, el Catam de Maduro.

Pero también es altamente probable que el propio Petro haya sido quien le dijo a Sarabia que le diera largas a Armandito. No solo porque si Gustavo Petro hubiera querido tener a Benedetti cerca desde el día uno lo habría puesto a su lado, sino también porque Petro tiene una deuda grande con el barranquillero, este fue pieza vital para el triunfo de la Presidencia, y su personalidad entrañable y caribe hace difícil tal vez decirle no de frente.

Pero, o Petro no lo quería de verdad aquí, o Laura no quería que le pusieran competencia. Lo cierto es que Sarabia lo hizo esperar tres horas en una sala, como si se tratara de un advenedizo, y esa fue la chispa que hizo estallar el escándalo.

Y no era mala opción. Luego de la salida con disimulo de Roy Barreras, Petro estaba necesitando alguien que tuviera un manejo político como el de Benedetti. Laura Sarabia, si bien es muy diligente en la tarea de coordinación y asuntos privados de Petro , no dominaba ni tenía la trayectoria política para maniobrar en las espesas aguas de la política electoral.

¿Qué va a hacer con la verdad?

Alrededor del caso de Armando Benedetti hay mucho ruido. Pero tal vez, la única pregunta importante es ¿qué va a hacer Benedetti con la verdad?

¿Va a contar todo sobre los 15.000 millones que entraron a la campaña de Gustavo Petro, de personajes no propiamente santos?

Benedetti tiene dos caminos. El primero es callar, y seguir fiel a Petro. Lo cual le puede costar judicialmente. Puede que la primera vez lo dejen guardar silencio, pero no es claro hasta cuándo.

Al menos, con lo ocurrido esta semana parece que ese fuera el camino, al menos por la gabela que le dio el presidente de mantenerlo bajo la protección de un cargo diplomático.

El otro camino es que hable y se convierta en testigo de la Fiscalía o de la Corte. Ese camino podría eventualmente servirle a él, porque bajo la premisa de revelar irregularidades que implican a funcionarios de más alto rango como el Presidente el sistema judicial podría darle también gabelas.

No hay que olvidar que Benedetti tiene al menos seis investigaciones judiciales abiertas. Y mal no le vendría hacer acuerdos para no caer en la cárcel. Benedetti tiene actualmente seis investigaciones en su contra.

Benedetti, por ejemplo, para las elecciones de 2018 no quería seguir en el Congreso de la República. Sin embargo, se le oyó decir que tenía que lanzarse para salir elegido senador y evitar que lo metieran a la cárcel. Para Benedetti llegar o no a la cárcel es un asunto de quién tiene poder y quién no. Para él, el problema no es tanto quién tiene su caso, si la Corte Suprema o la Fiscalía, sino si él tiene el suficiente poder para doblegar a la justicia. Por eso quedarse en el gobierno Petro también es una opción.

¿Qué irá a pasar el 19 de julio cuando se venza su periodo de embajador? ¿Petro se lo extenderá más? ¿O le abrirá un campo en el gobierno?