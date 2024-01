Se trata de un documento de 14 páginas escrito y firmado por el canciller en el que responde a 30 preguntas de un derecho de petición enviado por la representante Jennifer Pedraza que pretendía esclarecer las dudas sobre la licitación de casi medio billón de pesos y la posterior demanda de Thomas Greg and Sons (TGS) que podría costarle al país $117.000 millones.

En respuesta, TGS demandó al Estado por los daños y perjuicios de no entregarle un contrato por 599.000 millones de pesos y se mostró rudo en todos los intentos de conciliación en los que, de todos modos, no había ningún interés de la Cancillería de solucionar los líos extrajudicialmente.

Sobre todo esto, Leyva se limitó a responder que hizo los cambios que le correspondían. Y sí, los hizo, “pero con presuntas fallas que pusieron a la Nación en riesgo de pagar una demanda de 117.000 millones. Si este Gobierno no es capaz de garantizar una licitación transparente, que asuma las consecuencias y no condene al país a un detrimento”, dijo Pedraza en diálogo con este diario.

Incluso, este diario había establecido en julio del 2022 que Leyva había tenido una reunión con pesos pesados de esa licitación en la que le expusieron que Thomas tenía una “licitación de bolsillo” y que no había manera de competir contra ellos.

Los otros dos interrogantes que Leyva respondió hasta con cierto tono de enojo tienen que ver con su hijo y con el exfiscal Juan Carlos Losada Perdomo.

En una de las preguntas sobre si él tenía conocimiento de las reuniones de Jorge Leyva con los directos implicados de la licitación, el canciller responde que “no sabe” con quién se reúne su hijo pero que, como cualquier ciudadano, “él tiene el derecho de reunirse con quién el quiera mientras no viola la Ley”.

Sin embargo, a los ojos de la congresista esos encuentros podrían constituir un posible conflicto de intereses. “El hijo del canciller tiene negocios en el sector que ahora dirige su padre como canciller. Y Jorge Leyva no se reunió con cualquier funcionario, sino con Juan Carlos Losada Perdomo, quien era el delegado para conciliar o no con Thomas (...) ellos no tenían por qué estar reunidos”, aseveró.

Sobre ese mismo funcionario recae el último de los cuestionamientos más fuertes. Losada Perdomo fue nombrado como director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería gracias a su amistad con Jorge Leyva y sin ser un experto en derecho internacional.

Lo que no supo explicar Leyva fue si es cierto que Losada lo favoreció a él cuando era fiscal cerrando un caso en su contra por injuria y calumnia. De hecho, W Radio demostró que Jorge Leyva había dicho tener una amistad con Juan Carlos Losada por lo menos desde hace 20 años, épocas en que, justamente, el entonces fiscal tuvo que juzgar al hoy canciller.