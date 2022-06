Los retos

Este, entonces, será el relato más robusto que tendrá Colombia sobre “lo que nos pasó y por qué nos pasó”, como dice la Comisión.

Pero esa verdad que muchos esperan y muchos otros temen no llegará exenta de escepticismos ni de polémicas. De entrada, la Comisión se topará con un porcentaje de la población que, aún sin darse la oportunidad de conocer el contenido del Informe, lo han criticado.

Ese margen de la población, que no es pequeño, criticará cualquier cosa que venga de la Comisión precisamente porque surgió como fruto del Acuerdo de Paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc con el que muchos no estuvieron de acuerdo. También están quienes alegan que el Informe no representará a toda la población o no estará equilibrado.

De hecho, la polémica más reciente de la CEV tuvo que ver con este último punto. El comisionado Carlos Guillermo Ospina, quien era el único militar (r) que hacía parte de ese equipo, renunció a la Comisión alegando que no había voz para los militares y que los demás comisionados pretendían centrar la responsabilidad en el Estado, y no en las guerrillas y los grupos paramilitares.

Todas esas dudas, sin embargo, tendrán que irse respondiendo con la publicación del Informe Final, pues el documento tendrá que defenderse de quienes no creen en la rigurosidad de su contenido.

El Informe que conoceremos

Con esos logros y retos, el Informe Final se presentará este viernes dando apenas un abrebocas de lo que será todo su contenido. Según conoció EL COLOMBIANO, en el evento solo se conocerá un manifiesto leído por el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, y el capítulo de hallazgos y recomendaciones.

Este último es el más importante de todos porque recoge las conclusiones de la entidad y recomienda una serie de acciones necesarias para finalizar el conflicto donde aún sigue y garantizar la no repetición donde ya cesó.

Por ahora sigue un arduo proceso de divulgación en el que la Comisión intentará mostrarles a todos los rincones de Colombia, y del mundo, lo que se hizo en un país que empieza a reconstruirse y perdonarse.