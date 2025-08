¿Suicidio o feminicidio? Esta es la prueba que daría giro a investigación sobre muerte de patrullera en Barranquilla

De acuerdo al investigador de la Fiscalía Jhaan Carlos García cuando llegaron al apartamento de la patrullera Guerrero, quien estaba en el lugar era el subintendente de la Policía Andrés Alfonso Castro Gómez, quien se presentó como su “compañero sentimental”, según el archivo del caso.

El subintendente Castro fue el primero en dar testimonio ante las autoridades sobre lo que al parecer había pasado esa noche. El oficial enfatizó ante los investigadores que en esa noche él y Guerrero al parecer sostuvieron relaciones y no hubo peleas entre ellos. “Le pregunté si le pasaba algo, a lo que me respondió que no. Puse una alarma en mi celular y me acosté a dormir junto a ella”, cita uno de los medios que tuvo acceso al informe.