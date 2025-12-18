“Normalizaron prácticas corruptas”: las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal para enviar a prisión a exministros Bonilla y Velasco

Antes de que estallara el escándalo por corrupción en la UNGRD, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco estaban en la cima del poder político en el país. Eran los jefes de dos de las carteras más importantes del Gobierno: Hacienda y el Interior. No tenían que pedir cita para entrar a la oficina del presidente Petro; tenían poder, influencia y la bendición del jefe de Estado. Sin embargo, cuando se destapó el saqueo, sobre los exfuncionarios empezó a posarse una sombra negra. Varios testigos los señalaron como las cabezas del entramado ilegal que, mediante sobornos a congresistas, buscaba salvar las reformas de Petro, al que no le pedían cita para entrar a su oficina. Pese a los señalamientos, ambos continuaron al frente de sus ministerios hasta que la presión mediática y judicial los obligó a dar un paso al costado. Meses después, ya fuera del poder, fueron llamados a responder ante la justicia. Y en una decisión del Tribunal Superior de Bogotá fueron enviados a prisión. A los exfuncionarios, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Bonilla y Velasco se declararon inocentes. La inmunidad que los arropaba desde hacía más de un año no fue más y ahora sus rostros se suman al cuadro de funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro presos por saquear los recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y del Invías. La magistrada Aura Rosero Baquero, ordenó sus capturas inmediatas. “Dígame a dónde tengo que llegar, nadie tiene que venir hasta mi casa”, dijo reactivo el exministro Velasco, quien no ocultó su sorpresa ante la decisión. Y no era para menos. El Tribunal debía pronunciarse sobre la solicitud de la Fiscalía de enviarlos a casa por cárcel y, para los exfuncionarios, el peor de los escenarios era terminar presos en sus propias casas. Sin embargo, no fue así. El despacho rechazó el beneficio de la detención domiciliaria al considerar que los hechos por los que son investigados son muy graves y que estos, al permanecer en sus residencias, podrían fácilmente interferir en el caso. De hecho, el Tribunal advirtió que la Fiscalía General incurrió en un erro al solicitar la detención domiciliaria como medida principal contra los exministros, al precisar que esta figura solo puede operar como una medida sustitutiva y no como la opción inicial dentro del esquema de aseguramiento. “Se impone la necesidad de una medida de aseguramiento de mayor intensidad acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente. Adicionalmente, la Sala advierte que no resulta jurídicamente viable la sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención en lugar de residencia, como lo pretende en este caso la Fiscalía”, leyó la magistrada. En su intervención, la magistrada explicó que el análisis del despacho trascendió la situación personal de los procesados y se concentró en el impacto institucional que tendrían las conductas investigadas. “Se trata del impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas, especialmente cuando estas se producen desde posiciones de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural”, señaló.

Agregó que la afectación que se evalúa “no es individual ni circunstancial, sino sistemática en la medida en que compromete la credibilidad del Estado y la vigencia efectiva del orden”. El Tribunal también sustentó su decisión en el estado actual de la investigación, que, según precisó la magistrada, se encuentra en una fase activa y susceptible de ampliaciones. “La medida también es urgente, habida cuenta que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, y conforme a lo enunciado por la Fiscalía y a lo que se desprende del material recaudado, es probable que se adelanten nuevas actuaciones investigativas respecto a otras personas o que se profundicen las actuales en curso”, indicó durante la audiencia. A partir de ese escenario, la magistrada concluyó que era necesario adoptar una medida de mayor intensidad. “Este contexto dinámico impone la necesidad de una medida de aseguramiento acorde con la gravedad concreta del caso y con el riesgo institucional aún latente”, sostuvo, al explicar por qué el Tribunal optó por la reclusión en establecimiento carcelario. Adicionalmente, la magistrada se refirió a la imposibilidad jurídica de acoger la solicitud de la Fiscalía para imponer detención domiciliaria. En particular, recordó que el artículo 314 y su parágrafo establecen restricciones claras para este tipo de sustituciones, las cuales resultan aplicables en el caso analizado. El Tribunal precisó que la decisión adoptada no constituye un pronunciamiento anticipado sobre la responsabilidad penal de los exministros, sino una medida preventiva orientada a garantizar el normal desarrollo del proceso, evitar interferencias indebidas y proteger la integridad de la investigación mientras continúan las actuaciones judiciales. Entérese: Esta es la matriz de colaboración que entregó Olmedo López a la Fiscalía: Luis Fernando Velasco y Jaime Ramírez Cobo, cabezas del caso UNGRD Una vez se conoció la decisión judicial y pese al repertorio probatorio, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de Ricardo Bonilla. De acuerdo con el mandatario, su exministro habría sido engañado. “Lo conozco de años y se que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará. Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima”, escribió.

Argumentos del Tribunal