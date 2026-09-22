Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

“No más animales bomba”: proyecto de ley busca castigar su uso como armas de guerra en Colombia

La iniciativa de la senadora Esmeralda Hernández pasó dos debates en el Senado. También propone reconocer a los animales y la naturaleza como víctimas del conflicto armado.

  • Animales como víctimas del conflicto armado; proyecto avanza en el Senado. Foto: tomada de redes sociales
    Animales como víctimas del conflicto armado; proyecto avanza en el Senado. Foto: tomada de redes sociales
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

Los animales utilizados para transportar explosivos o sometidos a la violencia del conflicto armado podrían tener un reconocimiento jurídico específico en Colombia. Un proyecto de ley busca penalizar estas prácticas y establecer medidas de reparación para la fauna y los ecosistemas afectados.

La propuesta, impulsada por la senadora Esmeralda Hernández, recibió el aval de la plenaria del Senado, tras su aprobación en la Comisión Quinta. Ahora deberá superar dos debates en la Cámara de Representantes.

Entérese: Perros, mulas y burros: víctimas silenciosas de una de las prácticas más crueles del conflicto colombiano

La iniciativa busca incluir en el Código Penal el uso de animales como instrumentos de guerra, una conducta que no está contemplada de manera expresa en el delito de uso de armas trampa. En entrevista con Semana, la congresista explicó que la medida abarcaría casos de animales utilizados para transportar explosivos, torturar o amenazar personas.

“Existe el delito del uso de armas trampa, como por ejemplo lo que le pasó a Vargas Lleras con el tema de la pérdida de sus dedos, porque llegó la bomba en un libro (...) pero no estaban incluidos los animales. Entonces, lo que hacemos es penalizar e incluirlos”, dijo la senadora.

El proyecto también propone reconocer los daños sufridos por la fauna y la naturaleza. Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 100.000 animales han sido afectados por el conflicto armado y, de acuerdo con Hernández, uno muere cada 30 minutos por causa de la violencia.

Lea más: Nueve formas en que los animales han sido instrumentalizados por el conflicto armado en Colombia

La aprobación del proyecto fue celebrada por Hernández en sus redes sociales: “Hemos logrado que la plenaria del Senado apruebe nuestro proyecto de ley para penalizar el uso de animales como instrumentos de guerra (ej. burros bomba) y reconocerlos, junto a la naturaleza, como víctimas del conflicto armado”, escribió.

La Plataforma Alto, organización animalista, respaldó la iniciativa y rechazó el uso de animales en el conflicto armado: “Los animales merecen toda la protección y respeto, no ser usados como herramientas de guerra. Son seres sintientes, no armas”.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Los impactos incluyen tanto el uso directo de animales por grupos armados como los daños derivados de bombardeos, contaminación, voladuras de oleoductos y otras acciones que afectan los ecosistemas. La senadora señaló que más de 44 especies están amenazadas por efectos de la guerra.

La propuesta plantea medidas de protección, reparación simbólica, memoria histórica y recuperación de especies amenazadas. También contempla restaurar y reforestar zonas afectadas por el conflicto.

Aunque ya superó sus dos debates en el Senado, el proyecto todavía debe completar otros dos en la Cámara de Representantes para convertirse en ley.

No se vaya sin leer: Antioquia tiene el mayor número de especies al borde de la extinción por el conflicto armado, según informe de la JEP

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué animales contempla el proyecto de ley sobre el uso de animales en la guerra?
La iniciativa busca proteger a los animales utilizados como instrumentos de guerra, entre ellos perros y burros empleados para transportar o detonar explosivos. El texto también aborda otras formas de utilización de animales para amenazar, torturar o causar daño.
¿Qué significa que los animales sean reconocidos como víctimas del conflicto armado?
Significa que los animales afectados por la guerra podrían ser incluidos en medidas de reconocimiento, protección, reparación simbólica, memoria histórica y garantías de no repetición contempladas por el proyecto.
¿Cuántos animales han sido afectados por el conflicto armado en Colombia?
Según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) divulgadas en el Congreso, más de 100.000 animales han sido afectados por el conflicto armado.

Temas recomendados

Conflicto armado
Víctimas del conflicto
Fauna
Animales
Colombia
Bombas
Proyectos de ley
Víctimas
Animalista
grupos armados
Senado de la República
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos