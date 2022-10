“Esperamos, presidente Petro, que su gobierno sí cumpla con las garantías al no desplazamiento forzado y al retorno seguro de miles de campesinos e indígenas que llegan diariamente a nuestra ciudad”, le advirtió la alcaldesa al presidente.

Según los últimos reportes del Distrito, que ya fueron depurados, en total hubo 23 personas heridas durante las protestas de este 19 de octubre en el centro de Bogotá. Once de ellos eran policías, siete eran gestores de la Red de Diálogo y Convivencia de la Alcaldía y otros cinco eran civiles.

Y también se fue lanza en ristre contra algunos líderes de las comunidades indígenas. “No es la primera vez que los emberas violentan a gestores y servidores que no han hecho más que trabajar por ellos”, sostuvo la alcaldesa.

A través de un comunicado, la Policía señaló que está trabajando con la Fiscalía para “establecer su posible responsabilidad penal por la conducta de uso de menores de edad para la comisión de delitos”. También tendría que responder por el delito de violencia contra servidor público.

Publicidad

Así mismo, las autoridades llevaron a Carlos Andrés Murillo Queragama y Guillermo Naticay ante un juez de control de garantías de Bogotá que legalizó su captura. Se esperaba que la Fiscalía les imputara cargos, pero el juez decidió suspender la audiencia debido a que no contaban con un traductor que garantizara una diligencia justa para ambos hombres.

La respuesta de Petro

Aunque el presidente Gustavo Petro rechazó los ataques contra la Fuerza Pública que se dieron durante este 19 de octubre, decidió darle prioridad al diálogo con los indígenas de la comunidad embera.

Publicidad

De hecho, en la mañana de este 20 de octubre anunció que en el transcurso del día llegarían “ayudas en comida, agua potable y brigadas de salud para mirar el nivel de extensión de epidemias en esta cominidad terriblemente hacinada en la Rioja”, señaló.

(Siga leyendo: Indígenas atacaron a Policías en Bogotá).

Se refería a un refugió que habilitó la Alcaldía de Bogotá en el centro de la ciudad para que los indígenas se alojaran temporalmente después de haber dejado atrás el Parque Nacional.

Publicidad

La molestia de los embera

“Me atacaron, me jalaron el cabello, me estaban arrastrando en el piso, me golpearon”, aseguró Íngrid García, la patrullera de la Policía que fue atacada en una estación de TransMilenio por varios indígenas.

Las imágenes de las agresiones fueron numerosas en la tarde del 19 de octubre y en ellas se veía a policías que se enfrentaban eran minoría frente a la furia de los manifestantes que los atacaron en grupo y con piedras y palos.