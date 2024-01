Y esa no es la única pelea con la que lidia el mandatario, pues quienes se perfilan como los posibles herederos de sus banderas políticas para 2026 también están enfrentados. Es el caso de Daniel Quintero y del exsenador Gustavo Bolívar, quienes se han empecinado en cuestionarse mutuamente en sus redes sociales, al parecer para sobresalir entre los ‘gallos de pelea’ del jefe de Estado.

En un tono más conciliador se pronunció Pizarro, quien, tras meses de insistir en crear un solo partido, le aseguró a este diario que se deben dejar las peleas a un lado y pensar en fortalecer al progresismo.

“Hay que poner las aspiraciones colectivas por encima de las individuales. No es el momento para ahondar en la fragmentación, lo que se pide más bien es que actuemos con responsabilidad colectiva. Quienes no estén a la altura no sé si pueden llamarse progresistas”, expuso Pizarro, quien advirtió que los partidos políticos minoritaríos podrían perder la personería jurídica en 2026 si se lanzan con listas independientes a las del Pacto y no alcanzan el umbral.

Mientras Petro define los detalles del ‘congreso progresista’, que suena para febrero, desde el Centro Democrático las senadoras María Fernanda Cabal y Paola Holguín anunciaron que lo denunciarán ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por presunta indebida participación en política.

“Preocupa que el presidente permanentemente esté debilitando la democracia con violaciones a la ley como lo hace al participar en política aprovechando la muerte de la senadora Piedad Córdoba. El artículo 127 de la Constitución es muy claro al impedir que los empleados del Estado tomen parte de actividades de los partidos que participen de controversias políticas”, expuso la senadora Holguín.