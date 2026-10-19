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Procuraduría abre investigación a Mafe Carrascal por presunta instrumentalización de una niña durante marchas

El organismo de control busca establecer si la congresista participó en las expresiones vulgares y arengas que pronunció una menor en la plaza de Bolívar. Carrascal negó haberla inducido.

  • La congresista del Pacto Histórico será investigada por actuaciones relacionadas con las movilizaciones del 14 de octubre. Foto: Colprensa
    La congresista del Pacto Histórico será investigada por actuaciones relacionadas con las movilizaciones del 14 de octubre. Foto: Colprensa
El Colombiano
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Publicado hace 2 horas Actualizado hace 20 minutos
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La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la representante a la Cámara del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, luego de la polémica por su aparición junto a una niña en una tarima de la plaza de Bolívar, durante las manifestaciones del pasado 14 de octubre en Bogotá.

El caso llegó al organismo de control mediante una queja de la periodista Sofía Casas, quien pidió establecer si la congresista tuvo alguna participación en las expresiones vulgares y las arengas que pronunció la menor durante la jornada.

La decisión, firmada por Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, procurador delegado de la Sala Disciplinaria de Instrucción, dispuso “iniciar investigación disciplinaria en este asunto, a la que se vincula la congresista María Fernanda Carrascal Rojas”.

Con esa determinación, la Procuraduría ordenó practicar pruebas y notificar a la representante sobre la apertura del proceso.

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La discusión se centra en establecer qué ocurrió en la tarima y si existió una conducta que pudiera comprometer disciplinariamente a Carrascal. La apertura de la investigación no constituye una sanción ni determina su responsabilidad.

Por su parte, Carrascal negó en sus redes sociales haber inducido a la menor a pronunciar palabras vulgares.

En el video, uno de los padres de la menor explica que autorizó a su hija a subir a la tarima para dar el mensaje.

Lea también: Protestas en Bogotá: Tras denuncias por intervención policial, Lara defendió respuesta frente al Museo Nacional

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué la Procuraduría investiga a María Fernanda Carrascal por las marchas del 14 de octubre?
La Procuraduría busca establecer si Carrascal tuvo alguna participación en las expresiones vulgares y las arengas que pronunció una niña en una tarima de la plaza de Bolívar. La investigación se refiere a su posible conducta durante ese episodio.
¿Quién presentó la queja contra Mafe Carrascal ante la Procuraduría?
La periodista Sofía Casas presentó la queja y solicitó esclarecer si la congresista participó en lo ocurrido con la menor durante las manifestaciones.
¿La apertura de la investigación significa que Carrascal fue sancionada?
No. La apertura del proceso no constituye una sanción ni establece responsabilidad. La Procuraduría ordenó practicar pruebas para esclarecer los hechos.

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