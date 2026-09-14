UNP deberá explicar por qué dio esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz

Los estudios de riesgo que les otorgaron esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz y a Juliana Guerrero ahora serán revisados para establecer si cumplieron con los requisitos. El Ministerio Público quiere saber qué argumentos llevaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) a otorgarles los esquemas y si hubo irregularidades en el trámite. Según conoció Semana, mediante un auto del pasado 28 de agosto, la procuradora Sonia Téllez, delegada para Funciones Mixtas, ordenó la apertura de una indagación previa contra responsables por determinar en el Ministerio del Interior, la UNP y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), por las presuntas irregularidades relacionadas con los esquemas de seguridad de Guerrero y Muñoz. La Procuraduría también ordenó a la UNP entregar un informe detallado sobre la continuidad y el estado actual de los esquemas de seguridad asignados a Guerrero y Muñoz. Entérese: Exclusivo | Detalles del esquema de la UNP asignado a Juliana Guerrero y la razón por la que tiene escoltas

¿Qué pasó con el esquema de seguridad de Gabriela Muñoz?

El caso de Juliana Guerrero: entre la condena y la protección estatal

La Procuraduría también revisará el esquema asignado a Juliana Guerrero, quien fue funcionaria del Ministerio del Interior y hoy está condenada por presentar dos títulos falsos para aspirar al cargo de viceministra Juventudes. En abril, la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez aseguró que Guerrero contaba con un esquema de seguridad de la UNP pese a no ser funcionaria pública y cuestionó la rapidez con la que, según ella, se habría aprobado la protección. En ese entonces EL COLOMBIANO conoció en primicia la resolución de la UNP que detallaba las medidas asignadas a Guerrero. El documento, fechado el 13 de mayo de 2025, señala que para ese momento Guerrero tenía un nivel de riesgo “extraordinario” en su condición de secretaria ejecutiva del despacho del Ministerio del Interior. Esa valoración fue realizada por el Cerrem, comité integrado por varias entidades que evalúan las condiciones de riesgo y recomiendan las medidas de protección. Con base en esa valoración, a Guerrero le fue asignado un vehículo blindado y dos personas de protección de la UNP, por un periodo de 12 meses; es decir, se vencía en mayo de este año. Para saber más: La descarada confesión de Juliana Guerrero

La explicación de la UNP

En medio de los cuestionamientos, el exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez, aseguró que el trámite para proteger a Guerrero se originó en una solicitud institucional. “En la misma solicitud se incluía un listado de enlaces que serían la base de los riesgos que justificaban la protección. Curiosa contradicción”, dijo en su momento el director de la UNP. Ahora será la Procuraduría la que determine si los procedimientos utilizados para estudiar los riesgos de Guerrero y Muñoz se ajustaron a las normas y si existieron irregularidades en las decisiones adoptadas por la UNP, el Ministerio del Interior y el Cerrem. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: Procuraduría abre indagación por presunto tráfico de influencias en la Aerocivil tras el caso de Gabriela Muñoz

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