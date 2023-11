Por lo cual, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló a través de un comunicado, este martes 28 de noviembre, que, al parecer, la congresista por el Pacto Histórico y su asesor, –quien también es su pareja–, habrían incurrido “en conductas con las que pudieron causar ofensas y prejuicios a miembros de su grupo de trabajo al descalificar sus labores, ignorarlos, minimizarlos y solicitarles préstamos de dinero y de bienes que luego no devolvían” , detalla el documento.

“Hace más de 3 meses renuncié con otros compañeros al equipo territorial de la congresista anteriormente mencionada, los motivos que me llevaron a tomar esta decisión fueron muchos. Duré más de un año sin un contrato, sin una EPS (...) sin un pago digno”, había dicho uno de los denunciantes.

De igual manera, el ente de control indicó en su comunicación, tras varios meses de investigación, que este tipo de acciones terminaron por “configurar la vulneración de los presupuestos mínimos de conductas exigibles a la dignidad del cargo ostentado por la congresista y el asesor con el aparente uso de un lenguaje manipulador y de menosprecio” para referirse al trabajo y las opiniones de cada uno de sus colaboradores y equipo de campaña, entre agosto y enero de 2023, respectivamente.

Por tanto, el Ministerio Público considera que el presunto comportamiento de Gómez y Guzmán, pudo llegar a infringir el principio de moralidad, y que sus acciones pueden ser calificadas como falta grave a título de dolo.

Aunque este no es el único motivo por el que la Procuraduría investiga a la congresista, pues en marzo del presente año, luego de que se conocieran estas denuncias de acoso y explotación laboral, también se encontró que Christian David Guzmán, en calidad de su pareja, no solo habría sido contratado por ella con un generoso sueldo de $9.280.000, sino que este no tendría los méritos académicos ni la experiencia laboral para ocupar tal lugar dentro de su equipo de trabajo.