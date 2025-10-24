Procuraduría pidió suspender evento de Alcaldía de Duitama que coincide con consulta del Pacto Histórico: “Riesgo de intervención política”

La Procuraduría General de la Nación pidió suspender una feria de vivienda que se prevé realizar en Duitama este fin de semana porque existe el riesgo de que la actividad se convierta en una forma de intervención en política.

Según el Ministerio Público, la feria coincide con la consulta interna del Pacto Histórico que se vota este domingo y se han recibido alertas ciudadanas de que no habría imparcialidad de las autoridades locales que están vinculadas con este evento.

La Feria de Vivienda FOMVIDU 2025 es convocada por la Alcaldía de Duitama de la administración de la alcaldesa Rocío Bernal y el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (FOMVIDU).

La alcaldesa es expareja del destituido alcalde de ese municipio, José Luis Bohórquez, quien se encuentra en el tarjetón de la consulta como candidato a la Cámara de Representantes de Boyacá.

La representante Katherine Miranda fue quien alertó sobre el hecho en redes sociales.

“En Duitama, la alcaldesa Rocío Bernal usa una feria de subsidios de vivienda, el mismo fin de semana de la consulta del Pacto Histórico, para favorecer a su novio, el exalcalde destituido y hoy precandidato a la Cámara. Eso es participación en política”, aseguró.

En 2024, el exalcalde había sido señalado por el Consejo de Estado de haber incurrido en doble militancia. Este proceso nació de la queja de dos ciudadanos, quienes argumentaron que Bohórquez realizó manifestaciones de apoyo a los candidatos al concejo municipal de Duitama, entre ellos, a Andrea Paola Cuervo, candidata por el partido Polo Democrático Alternativo.

Así que el Consejo de Estado, luego de revisar la demanda presentada, resolvió en segunda instancia acceder a la medida cautelar pretendida a Bohórquez por haber incurrido en doble militancia en modalidad de apoyo.