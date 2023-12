Las últimas palabras que Genaro González escuchó de su hija Michel fueron “Papi, ya vengo, no me demoro”, pero ella no regresó de la tienda a la que fue a comprar unos dulces con los 2.000 pesos que le daba por costumbre. Siguiendo esa pista, Genaro salió a buscarla en la noche de velitas y preguntó por ella en un taller de motos del barrio, ahí estaba Harold Andrés, el vigilante del lugar, que le respondió que no había visto a Michel.

Pero al día siguiente, el 8 de diciembre, Genaro recibió información de que habían encontrado sangre en el baño de ese taller. Así que regresó para buscar a Michelle, ingresó al lugar y encontró partes de su cuerpo debajo de llantas, baldes y basura.

“Cuando yo entro a un baño que estaba cerrado, yo le pego una patada y lo abro, y veo que hay mucha sangre en el baño. Ahí comenzamos a requisar bien, estaban todas las paredes manchadas y los carros se veían como golpeados, como que fue una lucha porque ella luchó antes de que él le hiciera daño, luchó bastante con él, porque era una niña con mucha fuerza. Empecé a buscar en unos bultos de neumáticos, maletas, empecé a mover, estaba muy profundo y la Policía nos hizo salir para no contaminar la escena, pero donde yo estaba escarbando estaban las partes de mi hija”, detalló el padre de la menor.

Tras el hallazgo, Harold Andrés, el presunto feminicida, se subió a una moto de placas EQP 37D y escapó. Desde ese momento, autoridades extendieron un plan candado por todo el territorio nacional para dar con su paradero y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Y fue efectiva porque este lunes, fuentes de la Policía le detallaron a este diario que a Harold Andrés le siguieron la pista desde la terminal de buses de la ciudad de Villavicencio, donde se le vio vistiendo una camiseta color verde y un tapabocas para ocultar su cara de las autoridades. Y en el barrio Ciudad Porfía, la Sijín de Cali, logró la captura del principal sospechoso del que hasta ahora se conocen detalles sobre un pasado criminal.