Presidente Petro estuvo desaparecido durante 60 horas: ¿dónde estaba?

Aunque hasta ahora su ausencia más mediática había sido sus “paseos” en París, el mandatario logró otra gran escapada: no sólo duró más de 48 horas sin trinar (algo anormal en él) sino que dejó plantados a varios jefes de Estado que visitaban el municipio de Montería, en el departamento de córdoba, para asistir a la décima Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). En aquel evento, él debía ser el anfitrión.

Para el evento, se esperaba que el presidente arribara al medio día a la región. Esto no fue así, y tras varias horas de espera que corrieron toda la agenda del día, se inició el encuentro con la guía de la canciller Laura Sarabia, quien confirmó la ausencia del presidente.

“Me gustaría excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar desde Bogotá hasta acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompañan”, explicó la canciller.

Al consultar al equipo de comunicaciones de la Presidencia, señalaron que el presidente Petro canceló su participación a última hora y no hubo mayores detalles. Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a EL COLOMBIANO que el mandatario fue visto cumpliendo sus funciones hasta el jueves. El viernes no se supo más de su paradero.

Su ausencia resultó sorpresiva, no sólo porque era su responsabilidad asistir, sino porque, a pesar de que Cartagena había sido designada como sede de todas las actividades, el presidente Petro insistió toda la semana para que la reunión de los jefes de Estado se hiciera en Montería. El cambio se hizo, pero él no llegó. Además, por aquel movimiento, varias delegaciones de la AEC no pudieron asistir a aquella reunión.

Quien sí llegó fue su homólogo panameño, José Raúl Mulino. No es una visita menor, el presidente del país vecino vino a recibir la presidencia pro tempore de la Asociación de Estados del Caribe. Ante el silencio del mandatario colombiano, Sarabia no solo ofreció disculpas, sino que también tomó las riendas de la situación.

“Nuestro compromiso como Colombia y ahora en nuestra condición protempore de este mecanismo es avanzar como caribeños y latinoamericanos al mismo tiempo en la integración regional”, dijo Sarabia.

A pesar de todo, Mulino mantuvo una postura diplomática. No señaló la ausencia del presidente Petro sino que se centró en dar un discurso sobre la importancia de la unidad y la colaboración entre los países que integran la AEC: “Hemos fortalecido la cooperación regional, impulsado la integración económica e impulsado la protección del mar Caribe, considerado como patrimonio común”.

Además, hizo referencia a la temática migratoria: “Son temas que deben abordarse de una forma más amplia que un simple tema de fronteras. Los países aquí presentes somos solidarios, abiertos y receptivos pero no tenemos las condiciones financiera, sanitarias o de infraestructura para atender migraciones descontroladas”, sentenció. Luego de las palabras, Sarabia entregó la presidencia pro tempore.