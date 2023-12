En su discurso de este miércoles, el presidente Petro planteó que hay tres razones por las que no se podrá implementar con lo acordado con las Farc. Al respecto, detalló que el Estado no está en capacidad de cumplir en temas como “la tierra, el territorio y la verdad”.

“No se va a implementar el Acuerdo de Paz con las Farc. Se va a incumplir ese tratado porque no somos capaces de construir un régimen de verdad. No somos de afectar el territorio y afectarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra”, aseguró.

En ese sentido, cuestionó que en el país no hay una normativa que permita “democratizar la tierra” y resaltó que el proceso judicial debe restablecer la unidad integral de la verdad como un “eje conductor del proceso penal”.

“El Acuerdo de Paz es tierra, territorio y verdad y en los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, los tenedores de las tierras no las sueltan y tienen político y las normas que se han construido alrededor del tema impiden una democratización de la posesión de la tierra”, expuso el mandatario.

Sobre el eje de la verdad planteó que el país ha tenido una “fragmentación de la verdad”, ya que los exparamilitares van a Justicia y Paz, los exFarc y militares a la JEP, y los terceros que, según él, son los “verdaderos causantes de la violencia por una sentencia de la Corte Constitucional queda en la Fiscalía, entones un mismo hecho se fragmenta a partir de los actores en el proceso”.