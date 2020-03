El presidente Iván Duque se refirió a su supuesta relación con José Guillermo “Ñeñe” Hernández, un ganadero señalado de ser narcotraficante asesinado el año pasado en Brasil y de quien se conocieron unos audios en los que supuestamente habla de la compra de votos para la campaña del actual jefe de Estado.

Según Duque, su relación con Hernández solo coincidió con algunos eventos sociales en los que se tomaron varias fotografías y en los que hablaron de la relación de amistad que tuvieron sus padres. “Yo fui por primera vez a Valledupar en 1995, fui acompañado por mi padre, fue la única visita en 20 años y en ese viaje conocí a su padre, madre y hermano. A José Hernández no lo conocí en esa ocasión. A él lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve ninguna hermandad con él”.

Sobre los tratos que tuvo con el “Ñeñe” Hernández, el presidente afirmó que solo se trató de coincidencias en eventos sociales o políticos. Agregó que nunca le pidió dinero para su carrera a la presidencia y que tampoco lo hizo Luis Guillermo Echeverri, quien era el gerente de campaña.

“Nunca supe que había investigaciones contra él, si las hay, que se esclarezca todo rápido por parte de las autoridades. Como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. He sido y seré siempre un luchador contra el narcotráfico. Le pido a las autoridades que si están haciendo investigaciones contra el señor Hernández, que las hagan rápido”, aseveró Duque.

Al ser preguntado por las fotos y audios que han sido revelados por varios medios de comunicación y en redes sociales, en los que aparecen Duque y el “Ñeñe” juntos, el mandatario cuestionó: “¿cuándo me han visto ustedes negarle una foto a alguien? cuando ustedes me piden una foto también se las he dado. Cuando me piden que les mande un mensaje a un familiar también lo hago y no les pregunto sobre el pasado judicial, seamos claros. Fotos tengo con muchas personas y las que hay con el señor Hernández son fotos en eventos públicos y en contados eventos”.

Sobre los dineros y el control que se hizo durante su campaña presidencial, Iván Duque aseguró que todo el manejo económico, financiero y administrativo fue canalizado por su gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverri.

“Entre las medidas que tomamos estuvo la de una cuenta única nacional, no había cuentas diferentes; todas las contribuciones se recibían solo por el gerente de la campaña. Nosotros siempre sometidos cualquier contribución a más de 17 controles y no se recibieron contribuciones en efectivo. Para la segunda vuelta no recibimos contribuciones de ningún particular”, explicó el presidente.