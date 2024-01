La idea no es nueva y de hecho lleva varios meses en el tintero, pues de no unirse en una sola colectividad, los 13 movimientos que integran el Pacto Histórico no podrían hacer coalición en elecciones de 2026.

Sin embargo, esa propuesta no ha calado del todo en los integrantes de la coalición, por lo que implica jurídicamente y porque algunas de sus figuras más visibles tienen la mirada puesta en las Presidenciales de 2026. Además, en los 13 movimientos no solo hay profundas fisuras, sino que incluso entre sectores del petrismo ha habido resistencia a esta propuesta. Petro ya había esbozado la idea de un “Frente Amplio”, como lo llama.

La negativa se debe a que el hecho de conformar un partido único implicaría renunciar a sus personerías jurídicas ante el Consejo Electoral, lo que se traduce en la imposibilidad de cada colectividad de entregar avales a dedo y recibir recursos por reposición de votos.