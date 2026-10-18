“Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara”: Abelardo encaró a representante y gobernadora de San Andrés

El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso momento durante su visita a San Andrés, donde confrontó directamente a la gobernadora, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Mirándolas a los ojos, les advirtió que no tolerará presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y aseguró tener información sobre los negocios que, según él, estarían detrás de la contratación en la isla. “Yo quiero decirles una cosa con el respeto que ustedes me merecen. Porque usted es una representante y usted es la gobernadora, y son unas damas, y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, comenzó diciendo el mandatario. De la Espriella aseguró conocer detalles de los negocios del esposo de la congresista, así como de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina). También les advirtió que los recursos que su Gobierno destine al territorio no podrán ser utilizados de manera irregular. “Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo, y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro”, afirmó.

El presidente insistió en que su trato respetuoso con las autoridades locales no debía interpretarse como una señal de permisividad frente a posibles hechos de corrupción. Por eso, dijo que había decidido hacerles el reclamo de manera directa. “No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso. Entonces, se lo quiero decir con todo el respeto, porque se trata de dos mujeres, pero se lo quiero decir claramente y mirándolas a los ojos. No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre”, sostuvo. El mandatario advirtió que utilizará las facultades de su cargo para vigilar el destino de los recursos públicos y evitar que se pierda dinero del Estado. “Y voy, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Y quiero que queden advertidas de eso, porque estoy informado”, agregó.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”