Gobierno Petro se defendió de acusaciones de ser “beneficiador del narcotráfico”

Eso sumado a que en enero, no se erradicó ni una sola hectárea sembrada con hoja de coca, de acuerdo con un informe sobre el balance de seguridad del Ministerio de Defensa, siendo esta la primera vez en décadas que no hay ningún resultado en materia de erradicación.

Pues bien, estos hechos permitieron que sectores de la oposición y funcionarios hicieran duros señalamientos contra el Gobierno que este viernes salió a rechazar de forma categórica los calificativos de ser un “beneficiador del narcotráfico”.

El fiscal Barbosa, por ejemplo, insistió esta semana en su oposición al proyecto de ley que busca legalizar el cannabis de uso adulto en el país, que el legislativo aprobó en quinto debate. “En Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”, señaló el fiscal Barbosa durante un evento en República Dominicana.

Sobre estas críticas, pero sin mencionar al fiscal, el gobierno respondió: “La política de seguridad y defensa del Gobierno del cambio se basa en indicadores de control territorial y fortalecimiento de la interdicción marítima, aérea y terrestre. Se combate de manera decisiva el narcotráfico bajo la orden del presidente Petro de no atacar a los campesinos cultivadores, que son el eslabón más débil de la cadena, sino a quienes obtienen las más grandes riquezas de esta actividad ilícita”, explicó el Gobierno sobre la política que viene implementando.